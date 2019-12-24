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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:12
Чи можна встановити в банку родинний зв'язок і переказувати кошти в середині банку?
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:28
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:33
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:36
Здається що збоченці, як ви кажете, ті хто бігає з витріщеними очима з черговою спробою прилаштувати залапані та заслінені старі дореволюційні доляри в надії не отримати збитки внаслідок дій під масовим гіпнозом прибутку, які готові на все щоб отримати вищезгаданий Сенс супер-приз і вийти у сферичний нуль, зайшовши в черговий практичний мінус.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:54
flysoulfly Ти не зрозумів, мав на увазі, як у ПУМБі, зі своєї карти переказати дружині в середині банку.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:11
melkh Теоретично можливо. Але, як казали в банці, дуже складно и проще через касу. Ото-ж с дружиною і шарілися. І окрім всього повинен бути коміс.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:52
flysoulfly Ми зробили дану акцію, не для того щоб когось заблокувати чи ще щось😶
Навпаки, ми хотіли порадувати наших клієнтів таким курсом.
Не потрібно шукати мінуси в таких пропозиціях😉
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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