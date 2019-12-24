Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:07

Сегодняшняя акция с онлайн покупкой долларов напомнила, что я до сих пор не в курсе, как эта покупка работает. Просто никогда не доводилось покупать валюту онлайн, так хотелось бы разобраться, что к чему.



1. Есть у меня карта White. В SuperApp предлагается открыть дополнительную в долларах. Так подходит для покупки онлайн, или долларовая должна быть тоже основной?



2. Сама покупка это просто перевод с карты на карту n-ной суммы гривен с гривневой карты на долларовую, и этот перевод просто зачисляется сразу в долларах по курсу онлайн?



3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?

Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?



4. Если купить доллары онлайн, то в дальнейшем можно эти доллары как обналичить через кассу, так и при необходимости получить в гривне по курсу кассы? Во втором случае не надо никаких дополнительных действий? Просто даёшь долларовую карту кассиру и говоришь, что хочешь снять деньги и получить их в гривне?



5. Если по тарифам White переводы внутри банка не тарифицируются, то это касается переводов в любой валюте?

И если обмен валюты онлайн не тарифицируется, то это в обе стороны? Можно точно так же отправить (обменять) с долларовой карты на гривневую?



И ещё парочка общих вопросов.



По White или плата за обслуживание 50 грн, или 10 покупок. Это в целом за весь пакет? Если открыть дополнительную карту, то по ней не надо ещё 50 грн или ещё 10 покупок?



А чё все так пессимистично о том, что Сенс будет старые замусоленные доллары через кассу выдавать? Часто грешит этим? Или это просто поиск, в чем подвох с дешёвыми долларами?