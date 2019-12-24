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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1020102110221023

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:12

Чи можна встановити в банку родинний зв'язок і переказувати кошти в середині банку?
melkh
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Повідомлень: 912
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:28

  melkh написав:Чи можна встановити в банку родинний зв'язок і переказувати кошти в середині банку?
жениться на кассирше, нє ?

иначе попозже замучаетесь оправдываться, шо так не финансируете днр
flysoulfly
 
Повідомлень: 3771
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Подякував: 1351 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:33

  lov2108 написав:
  flysoulfly написав:
  Прораб написав: з бантиком із секонд-хендної жіночої білизни.
а Вы Романтик :mrgreen:

Скоріше збочинець :mrgreen:
просто Бывалый :mrgreen:
Бывалый Прораб: случаи в жизни разные случались... Да, Феи ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3771
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1351 раз.
Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:36

  lov2108 написав:
  flysoulfly написав:
  Прораб написав: з бантиком із секонд-хендної жіночої білизни.
а Вы Романтик :mrgreen:

Скоріше збочинець :mrgreen:

Здається що збоченці, як ви кажете, ті хто бігає з витріщеними очима з черговою спробою прилаштувати залапані та заслінені старі дореволюційні доляри в надії не отримати збитки внаслідок дій під масовим гіпнозом прибутку, які готові на все щоб отримати вищезгаданий Сенс супер-приз і вийти у сферичний нуль, зайшовши в черговий практичний мінус. :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 987
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Подякували: 276 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:54

flysoulfly Ти не зрозумів, мав на увазі, як у ПУМБі, зі своєї карти переказати дружині в середині банку.
melkh
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Повідомлень: 912
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 77 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:11

melkh Теоретично можливо. Але, як казали в банці, дуже складно и проще через касу. Ото-ж с дружиною і шарілися. І окрім всього повинен бути коміс.
Dikoy
 
Повідомлень: 1294
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:52

flysoulfly Ми зробили дану акцію, не для того щоб когось заблокувати чи ще щось😶
Навпаки, ми хотіли порадувати наших клієнтів таким курсом.
Не потрібно шукати мінуси в таких пропозиціях😉

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12133
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:42

[quote="5651114:Sense Bank"]flysoulfly Ми зробили дану акцію, не для того щоб когось заблокувати чи ще щось😶
Навпаки, ми хотіли порадувати наших клієнтів таким курсом.

Сенс хотів порадувати клієнтів... Ага, а як же, саме про клієнтів турбота :mrgreen:
Якщо хочете дійсно порадувати клієнтів, скасуйте 100 грн. РКО за щомісячне обслуговування кредиток!
Ото побачите, як клієнти зрадіють і порадуються!!! :D
Oberon
 
Повідомлень: 286
З нами з: 15.09.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:48

  Oberon написав:Якщо хочете дійсно порадувати клієнтів, скасуйте 100 грн. РКО за щомісячне обслуговування кредиток!
Ото побачите, як клієнти зрадіють і порадуються!!! :D

я давно за те, щоб скасували то жлобство, але... навіть назву змінили, а жлобство залишили.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3195
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:07

Сегодняшняя акция с онлайн покупкой долларов напомнила, что я до сих пор не в курсе, как эта покупка работает. Просто никогда не доводилось покупать валюту онлайн, так хотелось бы разобраться, что к чему.

1. Есть у меня карта White. В SuperApp предлагается открыть дополнительную в долларах. Так подходит для покупки онлайн, или долларовая должна быть тоже основной?

2. Сама покупка это просто перевод с карты на карту n-ной суммы гривен с гривневой карты на долларовую, и этот перевод просто зачисляется сразу в долларах по курсу онлайн?

3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?
Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?

4. Если купить доллары онлайн, то в дальнейшем можно эти доллары как обналичить через кассу, так и при необходимости получить в гривне по курсу кассы? Во втором случае не надо никаких дополнительных действий? Просто даёшь долларовую карту кассиру и говоришь, что хочешь снять деньги и получить их в гривне?

5. Если по тарифам White переводы внутри банка не тарифицируются, то это касается переводов в любой валюте?
И если обмен валюты онлайн не тарифицируется, то это в обе стороны? Можно точно так же отправить (обменять) с долларовой карты на гривневую?

И ещё парочка общих вопросов.

По White или плата за обслуживание 50 грн, или 10 покупок. Это в целом за весь пакет? Если открыть дополнительную карту, то по ней не надо ещё 50 грн или ещё 10 покупок?

А чё все так пессимистично о том, что Сенс будет старые замусоленные доллары через кассу выдавать? Часто грешит этим? Или это просто поиск, в чем подвох с дешёвыми долларами?
candidat
 
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