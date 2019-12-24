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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:12
Чи можна встановити в банку родинний зв'язок і переказувати кошти в середині банку?
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:28
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:33
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:36
Здається що збоченці, як ви кажете, ті хто бігає з витріщеними очима з черговою спробою прилаштувати залапані та заслінені старі дореволюційні доляри в надії не отримати збитки внаслідок дій під масовим гіпнозом прибутку, які готові на все щоб отримати вищезгаданий Сенс супер-приз і вийти у сферичний нуль, зайшовши в черговий практичний мінус.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:54
flysoulfly Ти не зрозумів, мав на увазі, як у ПУМБі, зі своєї карти переказати дружині в середині банку.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:11
melkh Теоретично можливо. Але, як казали в банці, дуже складно и проще через касу. Ото-ж с дружиною і шарілися. І окрім всього повинен бути коміс.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:52
flysoulfly Ми зробили дану акцію, не для того щоб когось заблокувати чи ще щось😶
Навпаки, ми хотіли порадувати наших клієнтів таким курсом.
Не потрібно шукати мінуси в таких пропозиціях😉
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:42
[quote="5651114:Sense Bank"]flysoulfly Ми зробили дану акцію, не для того щоб когось заблокувати чи ще щось😶
Навпаки, ми хотіли порадувати наших клієнтів таким курсом.
Сенс хотів порадувати клієнтів... Ага, а як же, саме про клієнтів турбота
Якщо хочете дійсно порадувати клієнтів, скасуйте 100 грн. РКО за щомісячне обслуговування кредиток!
Ото побачите, як клієнти зрадіють і порадуються!!!
Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:48
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:07
Сегодняшняя акция с онлайн покупкой долларов напомнила, что я до сих пор не в курсе, как эта покупка работает. Просто никогда не доводилось покупать валюту онлайн, так хотелось бы разобраться, что к чему.
1. Есть у меня карта White. В SuperApp предлагается открыть дополнительную в долларах. Так подходит для покупки онлайн, или долларовая должна быть тоже основной?
2. Сама покупка это просто перевод с карты на карту n-ной суммы гривен с гривневой карты на долларовую, и этот перевод просто зачисляется сразу в долларах по курсу онлайн?
3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?
Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?
4. Если купить доллары онлайн, то в дальнейшем можно эти доллары как обналичить через кассу, так и при необходимости получить в гривне по курсу кассы? Во втором случае не надо никаких дополнительных действий? Просто даёшь долларовую карту кассиру и говоришь, что хочешь снять деньги и получить их в гривне?
5. Если по тарифам White переводы внутри банка не тарифицируются, то это касается переводов в любой валюте?
И если обмен валюты онлайн не тарифицируется, то это в обе стороны? Можно точно так же отправить (обменять) с долларовой карты на гривневую?
И ещё парочка общих вопросов.
По White или плата за обслуживание 50 грн, или 10 покупок. Это в целом за весь пакет? Если открыть дополнительную карту, то по ней не надо ещё 50 грн или ещё 10 покупок?
А чё все так пессимистично о том, что Сенс будет старые замусоленные доллары через кассу выдавать? Часто грешит этим? Или это просто поиск, в чем подвох с дешёвыми долларами?
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