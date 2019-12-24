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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:28
candidat написав:
Сегодняшняя акция с онлайн покупкой долларов напомнила, что я до сих пор не в курсе, как эта покупка работает. Просто никогда не доводилось покупать валюту онлайн, так хотелось бы разобраться, что к чему.
1. Есть у меня карта White. В SuperApp предлагается открыть дополнительную в долларах. Так подходит для покупки онлайн, или долларовая должна быть тоже основной?
2. Сама покупка это просто перевод с карты на карту n-ной суммы гривен с гривневой карты на долларовую, и этот перевод просто зачисляется сразу в долларах по курсу онлайн?
3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?
Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?
4. Если купить доллары онлайн, то в дальнейшем можно эти доллары как обналичить через кассу, так и при необходимости получить в гривне по курсу кассы? Во втором случае не надо никаких дополнительных действий? Просто даёшь долларовую карту кассиру и говоришь, что хочешь снять деньги и получить их в гривне?
5. Если по тарифам White переводы внутри банка не тарифицируются, то это касается переводов в любой валюте?
И если обмен валюты онлайн не тарифицируется, то это в обе стороны? Можно точно так же отправить (обменять) с долларовой карты на гривневую?
И ещё парочка общих вопросов.
По White или плата за обслуживание 50 грн, или 10 покупок. Это в целом за весь пакет? Если открыть дополнительную карту, то по ней не надо ещё 50 грн или ещё 10 покупок?
А чё все так пессимистично о том, что Сенс будет старые замусоленные доллары через кассу выдавать? Часто грешит этим? Или это просто поиск, в чем подвох с дешёвыми долларами?
1. Підходить. Відкриваєте віртуалку, та купляєте на неї валюту
2. Так, все швидко.
3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів
4. Так. Чи майже так, десь потрібно завчасно замовляти, десь спочатку оформляєте видачу у менеджера...
5. Тільки грн.
Туди-сюди безкоштовно
В цілому за весь пакет.
Тенденція, але бувають несподівані винятки
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novichok
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:30
candidat написав:
Часто грешит этим?
постоянно. если вам купюры не нравятся заказываете и снова ждете 5 дней другие. Но через 5 дней вам предложат те же (потому что их никто не берёт). Интересно, поддержка банка сможет опровергнуть написанное?
Sense Bank написав:
Не потрібно шукати мінуси в таких пропозиціях
вогнать 250тыс для обмена а потом раз в неделю идти в ваш банк как на работу, выбрать из стопки мусора 1-2 нормальные банкноты. другие банки как то решают этот вопрос.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:20
novichok написав: candidat написав:
3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?
Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?
3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів
Я, наверное, не совсем точно сформулировал вопрос. Имелось в виду не самому обменивать на гривну, переводить и снова обменивать, а то, что, если я отправляю, скажем, 100 долларов р2р-переводом с долларовой карты одного банка на долларовую карту другого, то они вот так прямо в виде 100 долларов и переходят на карту получателя без всяких невидимых промежуточных обменов (за которые может быть комиссия)?
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candidat
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:30
candidat написав: novichok написав: candidat написав:
3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?
Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?
3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів
Я, наверное, не совсем точно сформулировал вопрос. Имелось в виду не самому обменивать на гривну, переводить и снова обменивать, а то, что, если я отправляю, скажем, 100 долларов р2р-переводом с долларовой карты одного банка на долларовую карту другого, то они вот так прямо в виде 100 долларов и переходят на карту получателя без всяких невидимых промежуточных обменов (за которые может быть комиссия)?
p2p в долларе запрещены между картами украинских банков) можете на wise , revolut себе скинуть , но у сенса комиссия немаленькая(
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