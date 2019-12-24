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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1022102310241025> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.6 5 91 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 10 2- Погане. Некомпетентне. 8% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 42% 38 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 22 Всього голосів : 91 Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:28 candidat написав: Сегодняшняя акция с онлайн покупкой долларов напомнила, что я до сих пор не в курсе, как эта покупка работает. Просто никогда не доводилось покупать валюту онлайн, так хотелось бы разобраться, что к чему.



1. Есть у меня карта White. В SuperApp предлагается открыть дополнительную в долларах. Так подходит для покупки онлайн, или долларовая должна быть тоже основной?



2. Сама покупка это просто перевод с карты на карту n-ной суммы гривен с гривневой карты на долларовую, и этот перевод просто зачисляется сразу в долларах по курсу онлайн?



3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?

Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?



4. Если купить доллары онлайн, то в дальнейшем можно эти доллары как обналичить через кассу, так и при необходимости получить в гривне по курсу кассы? Во втором случае не надо никаких дополнительных действий? Просто даёшь долларовую карту кассиру и говоришь, что хочешь снять деньги и получить их в гривне?



5. Если по тарифам White переводы внутри банка не тарифицируются, то это касается переводов в любой валюте?

И если обмен валюты онлайн не тарифицируется, то это в обе стороны? Можно точно так же отправить (обменять) с долларовой карты на гривневую?



И ещё парочка общих вопросов.



По White или плата за обслуживание 50 грн, или 10 покупок. Это в целом за весь пакет? Если открыть дополнительную карту, то по ней не надо ещё 50 грн или ещё 10 покупок?



А чё все так пессимистично о том, что Сенс будет старые замусоленные доллары через кассу выдавать? Часто грешит этим? Или это просто поиск, в чем подвох с дешёвыми долларами? Сегодняшняя акция с онлайн покупкой долларов напомнила, что я до сих пор не в курсе, как эта покупка работает. Просто никогда не доводилось покупать валюту онлайн, так хотелось бы разобраться, что к чему.1. Есть у меня карта White. В SuperApp предлагается открыть дополнительную в долларах. Так подходит для покупки онлайн, или долларовая должна быть тоже основной?2. Сама покупка это просто перевод с карты на карту n-ной суммы гривен с гривневой карты на долларовую, и этот перевод просто зачисляется сразу в долларах по курсу онлайн?3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?4. Если купить доллары онлайн, то в дальнейшем можно эти доллары как обналичить через кассу, так и при необходимости получить в гривне по курсу кассы? Во втором случае не надо никаких дополнительных действий? Просто даёшь долларовую карту кассиру и говоришь, что хочешь снять деньги и получить их в гривне?5. Если по тарифам White переводы внутри банка не тарифицируются, то это касается переводов в любой валюте?И если обмен валюты онлайн не тарифицируется, то это в обе стороны? Можно точно так же отправить (обменять) с долларовой карты на гривневую?И ещё парочка общих вопросов.По White или плата за обслуживание 50 грн, или 10 покупок. Это в целом за весь пакет? Если открыть дополнительную карту, то по ней не надо ещё 50 грн или ещё 10 покупок?А чё все так пессимистично о том, что Сенс будет старые замусоленные доллары через кассу выдавать? Часто грешит этим? Или это просто поиск, в чем подвох с дешёвыми долларами?

1. Підходить. Відкриваєте віртуалку, та купляєте на неї валюту

2. Так, все швидко.

3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів

4. Так. Чи майже так, десь потрібно завчасно замовляти, десь спочатку оформляєте видачу у менеджера...

5. Тільки грн.

Туди-сюди безкоштовно



В цілому за весь пакет.



Тенденція, але бувають несподівані винятки 1. Підходить. Відкриваєте віртуалку, та купляєте на неї валюту2. Так, все швидко.3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів4. Так. Чи майже так, десь потрібно завчасно замовляти, десь спочатку оформляєте видачу у менеджера...5. Тільки грн.Туди-сюди безкоштовноВ цілому за весь пакет.Тенденція, але бувають несподівані винятки novichok

Повідомлень: 3197 З нами з: 31.03.13 Подякував: 25 раз. Подякували: 269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:30 candidat написав: Часто грешит этим? Часто грешит этим? постоянно. если вам купюры не нравятся заказываете и снова ждете 5 дней другие. Но через 5 дней вам предложат те же (потому что их никто не берёт). Интересно, поддержка банка сможет опровергнуть написанное? Sense Bank написав: Не потрібно шукати мінуси в таких пропозиціях Не потрібно шукати мінуси в таких пропозиціях вогнать 250тыс для обмена а потом раз в неделю идти в ваш банк как на работу, выбрать из стопки мусора 1-2 нормальные банкноты. другие банки как то решают этот вопрос. постоянно. если вам купюры не нравятся заказываете и снова ждете 5 дней другие. Но через 5 дней вам предложат те же (потому что их никто не берёт). Интересно, поддержка банка сможет опровергнуть написанное?вогнать 250тыс для обмена а потом раз в неделю идти в ваш банк как на работу, выбрать из стопки мусора 1-2 нормальные банкноты. другие банки как то решают этот вопрос. vitaliiangel

Повідомлень: 20707 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2312 раз. Подякували: 3287 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:20 novichok написав: candidat написав: 3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?

Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)? 3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?

3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів

3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів

Я, наверное, не совсем точно сформулировал вопрос. Имелось в виду не самому обменивать на гривну, переводить и снова обменивать, а то, что, если я отправляю, скажем, 100 долларов р2р-переводом с долларовой карты одного банка на долларовую карту другого, то они вот так прямо в виде 100 долларов и переходят на карту получателя без всяких невидимых промежуточных обменов (за которые может быть комиссия)? Я, наверное, не совсем точно сформулировал вопрос. Имелось в виду не самому обменивать на гривну, переводить и снова обменивать, а то, что, если я отправляю, скажем, 100 долларов р2р-переводом с долларовой карты одного банка на долларовую карту другого, то они вот так прямо в виде 100 долларов и переходят на карту получателя без всяких невидимых промежуточных обменов (за которые может быть комиссия)? candidat Повідомлень: 1218 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:30 candidat написав: novichok написав: candidat написав: 3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?

Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)? 3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?

3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів

3. Як вам зручно, але все залежить від банку та його тарифів

Я, наверное, не совсем точно сформулировал вопрос. Имелось в виду не самому обменивать на гривну, переводить и снова обменивать, а то, что, если я отправляю, скажем, 100 долларов р2р-переводом с долларовой карты одного банка на долларовую карту другого, то они вот так прямо в виде 100 долларов и переходят на карту получателя без всяких невидимых промежуточных обменов (за которые может быть комиссия)? Я, наверное, не совсем точно сформулировал вопрос. Имелось в виду не самому обменивать на гривну, переводить и снова обменивать, а то, что, если я отправляю, скажем, 100 долларов р2р-переводом с долларовой карты одного банка на долларовую карту другого, то они вот так прямо в виде 100 долларов и переходят на карту получателя без всяких невидимых промежуточных обменов (за которые может быть комиссия)?

p2p в долларе запрещены между картами украинских банков) можете на wise , revolut себе скинуть , но у сенса комиссия немаленькая( p2p в долларе запрещены между картами украинских банков) можете на wise , revolut себе скинуть , но у сенса комиссия немаленькая( bems654556 Повідомлень: 139 З нами з: 25.02.23 Подякував: 1 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:10 Сегодня Сенс только курс продажи снизил? Или покупки тоже?

Какой был вчера курс покупки/продажи при обмене онлайн?

Если, скажем, таки начнет старые доллары пытаться всучить, то обратный обмен на гривну с завтрашнего дня будет иметь смысл? Или у Сенса курс покупки 36.0 постоянно? candidat Повідомлень: 1218 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:17 candidat написав: Сегодняшняя акция с онлайн покупкой долларов напомнила, что я до сих пор не в курсе, как эта покупка работает. Просто никогда не доводилось покупать валюту онлайн, так хотелось бы разобраться, что к чему.



1. Есть у меня карта White. В SuperApp предлагается открыть дополнительную в долларах. Так подходит для покупки онлайн, или долларовая должна быть тоже основной? Сегодняшняя акция с онлайн покупкой долларов напомнила, что я до сих пор не в курсе, как эта покупка работает. Просто никогда не доводилось покупать валюту онлайн, так хотелось бы разобраться, что к чему.1. Есть у меня карта White. В SuperApp предлагается открыть дополнительную в долларах. Так подходит для покупки онлайн, или долларовая должна быть тоже основной?

Вітаю! Так, щоб купити онлайн валюту, має бути картка у гривні, з якої будете купувати та у вашому випадку доларова картка.



2. Сама покупка это просто перевод с карты на карту n-ной суммы гривен с гривневой карты на долларовую, и этот перевод просто зачисляется сразу в долларах по курсу онлайн?

Так, валютообмін і проходить він у режимі онлайн.



3. Переводы с валютной карты одного банка на валютную карту другого банка вообще проводятся? По крайней мере, именно сейчас НБУ такое разрешает?

Если да, то перевод происходит прямо в долларах? Или доллары сначала конвертируются в гривну, потом переводятся в другой банк, а там конвертируются обратно в доллары со снятием соответствующих комиссий за конвертацию (если они есть)?

р2р-перекази у валюті між українськими банками заборонені зараз.



4. Если купить доллары онлайн, то в дальнейшем можно эти доллары как обналичить через кассу, так и при необходимости получить в гривне по курсу кассы? Во втором случае не надо никаких дополнительных действий? Просто даёшь долларовую карту кассиру и говоришь, что хочешь снять деньги и получить их в гривне?

Я б краще вам рекомендував забронювати у чаті підтримки або зателефонувавши нам у контакт-центр. Бо може бути так, що необхідної суми на той момент не буде. А так, після броні ви отримаєте кошти 100%, котрі заброньована для вас.

Бронь 5 днів. Тобто, якщо в теорії замовляти сьогодні, то кошти б ви отримали 29.11.



5. Если по тарифам White переводы внутри банка не тарифицируются, то это касается переводов в любой валюте?

И если обмен валюты онлайн не тарифицируется, то это в обе стороны? Можно точно так же отправить (обменять) с долларовой карты на гривневую?

р2р-перекази всередині банку не тарифікуються, якщо враховувати картку White. Але знову ж таки, ви зможете робити перекази у гривні.

Якщо робити валютообмін онлайн у застосунку, гривню на долар або долар на гривню, то комісії не буде.



И ещё парочка общих вопросов.



По White или плата за обслуживание 50 грн, или 10 покупок. Это в целом за весь пакет? Если открыть дополнительную карту, то по ней не надо ещё 50 грн или ещё 10 покупок?

Ні, вам потрібно виконати одну із 3-х умов, і тоді плати за пакет не буде. Тобто не потрібно по кожній картці в пакеті окремо виконувати дії.



А чё все так пессимистично о том, что Сенс будет старые замусоленные доллары через кассу выдавать? Часто грешит этим? Или это просто поиск, в чем подвох с дешёвыми долларами?

Згідно правил НБУ банки працюють з будь-якою купюрою, в плані ріку випуску. Це можуть бути долари 2017 року, і 2006 та навіть 90-х років.

Проте валюта має бути у доброму стані, без наявних ознак зношенності та багатьох плям.

Ми працюємо з міксом, тобто, що отримуємо, те можемо і видавати. Як нового зразка купюри, так і більше старшого.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Вітаю! Так, щоб купити онлайн валюту, має бути картка у гривні, з якої будете купувати та у вашому випадку доларова картка.Так, валютообмін і проходить він у режимі онлайн.р2р-перекази у валюті між українськими банками заборонені зараз.Я б краще вам рекомендував забронювати у чаті підтримки або зателефонувавши нам у контакт-центр. Бо може бути так, що необхідної суми на той момент не буде. А так, після броні ви отримаєте кошти 100%, котрі заброньована для вас.Бронь 5 днів. Тобто, якщо в теорії замовляти сьогодні, то кошти б ви отримали 29.11.р2р-перекази всередині банку не тарифікуються, якщо враховувати картку White. Але знову ж таки, ви зможете робити перекази у гривні.Якщо робити валютообмін онлайн у застосунку, гривню на долар або долар на гривню, то комісії не буде.Ні, вам потрібно виконати одну із 3-х умов, і тоді плати за пакет не буде. Тобто не потрібно по кожній картці в пакеті окремо виконувати дії.Згідно правил НБУ банки працюють з будь-якою купюрою, в плані ріку випуску. Це можуть бути долари 2017 року, і 2006 та навіть 90-х років.Проте валюта має бути у доброму стані, без наявних ознак зношенності та багатьох плям.Ми працюємо з міксом, тобто, що отримуємо, те можемо і видавати. Як нового зразка купюри, так і більше старшого.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12135 З нами з: 18.02.13 Подякував: 153 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 17:19 Re: Sense Bank candidat написав: Сегодня Сенс только курс продажи снизил? Или покупки тоже?

Какой был вчера курс покупки/продажи при обмене онлайн?

Если, скажем, таки начнет старые доллары пытаться всучить, то обратный обмен на гривну с завтрашнего дня будет иметь смысл? Или у Сенса курс покупки 36.0 постоянно? Сегодня Сенс только курс продажи снизил? Или покупки тоже?Какой был вчера курс покупки/продажи при обмене онлайн?Если, скажем, таки начнет старые доллары пытаться всучить, то обратный обмен на гривну с завтрашнего дня будет иметь смысл? Или у Сенса курс покупки 36.0 постоянно?

Вітаю! Акція діє лише сьогодні з 00:00 по 23:59. Курс при покупці онлайн 36.6 грн за 1$.

Якщо продавати онлайн, то буде 36 грн. Вчора, якщо не помиляюся був 36.20 грн / 1$.

Вже завтра курс буде іншим на покупку/продаж онлайн.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Вітаю! Акція діє лише сьогодні з 00:00 по 23:59. Курс при покупці онлайн 36.6 грн за 1$.Якщо продавати онлайн, то буде 36 грн. Вчора, якщо не помиляюся був 36.20 грн / 1$.Вже завтра курс буде іншим на покупку/продаж онлайн.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12135 З нами з: 18.02.13 Подякував: 153 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:01 candidat написав: Сегодня Сенс только курс продажи снизил? Или покупки тоже?

Какой был вчера курс покупки/продажи при обмене онлайн?

Если, скажем, таки начнет старые доллары пытаться всучить, то обратный обмен на гривну с завтрашнего дня будет иметь смысл? Или у Сенса курс покупки 36.0 постоянно? Сегодня Сенс только курс продажи снизил? Или покупки тоже?Какой был вчера курс покупки/продажи при обмене онлайн?Если, скажем, таки начнет старые доллары пытаться всучить, то обратный обмен на гривну с завтрашнего дня будет иметь смысл? Или у Сенса курс покупки 36.0 постоянно?

Курс покупки у них был выше 37. А вы бы хотели чтоб курс продажи был ниже курса покупки?

Сегодня и так можно было на ровном месте заработать если забирать гривнами. Купить онлайн по 36.6 ...снять в кассе гривной по 37.10. Или сразу не выдадут? Курс покупки у них был выше 37. А вы бы хотели чтоб курс продажи был ниже курса покупки?Сегодня и так можно было на ровном месте заработать если забирать гривнами. Купить онлайн по 36.6 ...снять в кассе гривной по 37.10. Или сразу не выдадут? lov2108

Повідомлень: 2403 З нами з: 26.02.09 Подякував: 50 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:11 Sense Bank написав: candidat написав:



5. Если по тарифам White переводы внутри банка не тарифицируются, то это касается переводов в любой валюте?

И если обмен валюты онлайн не тарифицируется, то это в обе стороны? Можно точно так же отправить (обменять) с долларовой карты на гривневую?

р2р-перекази всередині банку не тарифікуються, якщо враховувати картку White. Але знову ж таки, ви зможете робити перекази у гривні.

р2р-перекази всередині банку не тарифікуються, якщо враховувати картку White. Але знову ж таки, ви зможете робити перекази у гривні.

Так p2p-переводы в валюте запрещены только между банками, или внутри банка тоже? Можно со своей долларовой карты в банке Сенс отправить р2р-перевод на долларовую карту другого клиента банка Сенс? Так p2p-переводы в валюте запрещены только между банками, или внутри банка тоже? Можно со своей долларовой карты в банке Сенс отправить р2р-перевод на долларовую карту другого клиента банка Сенс? candidat Повідомлень: 1218 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:22 lov2108 написав: candidat написав: Сегодня Сенс только курс продажи снизил? Или покупки тоже?

Какой был вчера курс покупки/продажи при обмене онлайн?

Если, скажем, таки начнет старые доллары пытаться всучить, то обратный обмен на гривну с завтрашнего дня будет иметь смысл? Или у Сенса курс покупки 36.0 постоянно? Сегодня Сенс только курс продажи снизил? Или покупки тоже?Какой был вчера курс покупки/продажи при обмене онлайн?Если, скажем, таки начнет старые доллары пытаться всучить, то обратный обмен на гривну с завтрашнего дня будет иметь смысл? Или у Сенса курс покупки 36.0 постоянно?

Курс покупки у них был выше 37. А вы бы хотели чтоб курс продажи был ниже курса покупки?

Сегодня и так можно было на ровном месте заработать если забирать гривнами. Купить онлайн по 36.6 ...снять в кассе гривной по 37.10. Или сразу не выдадут? Курс покупки у них был выше 37. А вы бы хотели чтоб курс продажи был ниже курса покупки?Сегодня и так можно было на ровном месте заработать если забирать гривнами. Купить онлайн по 36.6 ...снять в кассе гривной по 37.10. Или сразу не выдадут?

Тут главное, есть ли в кассе деньги никем не забронированные. Тут уже несколько раз написали, что надо бронировать.

Да и навар какой-то жиденький получается, если учитывать, что надо тащиться в кассу. Если провернуть максимальные 50 тысяч грн., то ещё хоть что-то. Но когда на хозяйстве свободных тысяч 7-10, то за эту сотню гривен навара уже париться как-то не хочется. Тут главное, есть ли в кассе деньги никем не забронированные. Тут уже несколько раз написали, что надо бронировать.Да и навар какой-то жиденький получается, если учитывать, что надо тащиться в кассу. Если провернуть максимальные 50 тысяч грн., то ещё хоть что-то. Но когда на хозяйстве свободных тысяч 7-10, то за эту сотню гривен навара уже париться как-то не хочется. candidat Повідомлень: 1218 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1022102310241025> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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