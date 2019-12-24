Сьогодні зайшов в банк, зі своєї картки забрав 1300$ одразу після покупки, купюрами в нормальному стані, навіть 1 шт. синя була. Друзі зайдуть забрати наступного тижня.
Менеджерка сиділа на телефоні і обдзвонювала підряд всіх, запрошуючи купити $.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32
Re: Sense Bank
Сьогодні зайшов в банк, зі своєї картки забрав 1300$ одразу після покупки, купюрами в нормальному стані, навіть 1 шт. синя була. Друзі зайдуть забрати наступного тижня.
Менеджерка сиділа на телефоні і обдзвонювала підряд всіх, запрошуючи купити $.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:48
Re: Sense Bank
По Україні переказ провести можна лише в гривні. Перекази у валюті заборонені законодавством. Переказ доступний тільки з валютних карток (з 05.10.22 відповідно до змін до Постанови НБУ №18) на картку іноземного банку, яку оформлено на іншу людину (не відправника).
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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