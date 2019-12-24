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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32
Сьогодні зайшов в банк, зі своєї картки забрав 1300$ одразу після покупки, купюрами в нормальному стані, навіть 1 шт. синя була. Друзі зайдуть забрати наступного тижня.
Менеджерка сиділа на телефоні і обдзвонювала підряд всіх, запрошуючи купити $.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:48
candidat написав:
Так p2p-переводы в валюте запрещены только между банками, или внутри банка тоже? Можно со своей долларовой карты в банке Сенс отправить р2р-перевод на долларовую карту другого клиента банка Сенс?
По Україні переказ провести можна лише в гривні. Перекази у валюті заборонені законодавством. Переказ доступний тільки з валютних карток (з 05.10.22 відповідно до змін до Постанови НБУ №18) на картку іноземного банку, яку оформлено на іншу людину (не відправника).
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:25
flysoulfly написав: zentol написав: Sense Bank написав:
Лише завтра, починаючи з 00:00...
Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.
якщо не потрапите на блокування при поповненні )
ну да,
какой тогда смысл в перформансе, кроме как в загоне таких оленей под блок для проверки(откуда такие огромные копыта) и сдачи фискалам для скотоложества...
Ну или для предпоследней попытки хоть кому-то распродать баксовую ветошь и некондицию (ведь дураки-покупатели почти кончились, да, Лорды? )
Заметьте! евро же в акции нет
- есть только мусорные доллары по немалой цене, окупающей просчитанные затраты банка на их инкассо.
Сьогодні отримав в Сенсі новенькі сині долари по бронюванню)
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mogicanin1986
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:34
candidat написав:
Но когда на хозяйстве свободных тысяч 7-10, то за эту сотню гривен навара уже париться как-то не хочется.
Если у кого-то свободных всего 7-10 кило бумаги, то лучше потратить время на поиск работы или своего бизнеса, чем торохтеть мелочью по банкам. Валютная карусель для жирных свинорылов.
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deneg net
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:38
Sense Bank написав: candidat написав:
Так p2p-переводы в валюте запрещены только между банками, или внутри банка тоже? Можно со своей долларовой карты в банке Сенс отправить р2р-перевод на долларовую карту другого клиента банка Сенс?
По Україні переказ провести можна лише в гривні. Перекази у валюті заборонені законодавством. Переказ доступний тільки з валютних карток (з 05.10.22 відповідно до змін до Постанови НБУ №18) на картку іноземного банку, яку оформлено на іншу людину (не відправника).
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А мона в Сенсі (ССА) якось робити переказ в інвалюті між родичами?
Ну так як це у ПУМБі, наприклад, робиться
Шо для цього потрібно?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:44
Ну сенс порадовал надеюсь отдадут синими иначе єто зрада а не перемога...
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:50
deneg net написав: candidat написав:
Но когда на хозяйстве свободных тысяч 7-10, то за эту сотню гривен навара уже париться как-то не хочется.
Если у кого-то свободных всего 7-10 кило бумаги, то лучше потратить время на поиск работы или своего бизнеса, чем торохтеть мелочью по банкам. Валютная карусель для жирных свинорылов.
Це точно.
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lov2108
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