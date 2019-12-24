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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:32

Re: Sense Bank

Сьогодні зайшов в банк, зі своєї картки забрав 1300$ одразу після покупки, купюрами в нормальному стані, навіть 1 шт. синя була. Друзі зайдуть забрати наступного тижня.
Менеджерка сиділа на телефоні і обдзвонювала підряд всіх, запрошуючи купити $.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:48

Re: Sense Bank

  candidat написав:Так p2p-переводы в валюте запрещены только между банками, или внутри банка тоже? Можно со своей долларовой карты в банке Сенс отправить р2р-перевод на долларовую карту другого клиента банка Сенс?

По Україні переказ провести можна лише в гривні. Перекази у валюті заборонені законодавством. Переказ доступний тільки з валютних карток (з 05.10.22 відповідно до змін до Постанови НБУ №18) на картку іноземного банку, яку оформлено на іншу людину (не відправника).

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:25

  flysoulfly написав:
  zentol написав:
  Sense Bank написав:Лише завтра, починаючи з 00:00...
Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.

якщо не потрапите на блокування при поповненні )
ну да,
какой тогда смысл в перформансе, кроме как в загоне таких оленей под блок для проверки(откуда такие огромные копыта) и сдачи фискалам для скотоложества...

Ну или для предпоследней попытки хоть кому-то распродать баксовую ветошь и некондицию (ведь дураки-покупатели почти кончились, да, Лорды? )

Заметьте! евро же в акции нет 8) - есть только мусорные доллары по немалой цене, окупающей просчитанные затраты банка на их инкассо.

Сьогодні отримав в Сенсі новенькі сині долари по бронюванню)
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 20:34

  candidat написав: Но когда на хозяйстве свободных тысяч 7-10, то за эту сотню гривен навара уже париться как-то не хочется.

Если у кого-то свободных всего 7-10 кило бумаги, то лучше потратить время на поиск работы или своего бизнеса, чем торохтеть мелочью по банкам. Валютная карусель для жирных свинорылов.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:38

  Sense Bank написав:
  candidat написав:Так p2p-переводы в валюте запрещены только между банками, или внутри банка тоже? Можно со своей долларовой карты в банке Сенс отправить р2р-перевод на долларовую карту другого клиента банка Сенс?

По Україні переказ провести можна лише в гривні. Перекази у валюті заборонені законодавством. Переказ доступний тільки з валютних карток (з 05.10.22 відповідно до змін до Постанови НБУ №18) на картку іноземного банку, яку оформлено на іншу людину (не відправника).

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

А мона в Сенсі (ССА) якось робити переказ в інвалюті між родичами?
Ну так як це у ПУМБі, наприклад, робиться :wink:
Шо для цього потрібно?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:44

Ну сенс порадовал надеюсь отдадут синими иначе єто зрада а не перемога...
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:48

  Alexkievukraine написав:Ну сенс порадовал надеюсь отдадут синими иначе єто зрада а не перемога...

Сенс фсьо....не дотягнули до 23:59 :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:50

  deneg net написав:
  candidat написав: Но когда на хозяйстве свободных тысяч 7-10, то за эту сотню гривен навара уже париться как-то не хочется.

Если у кого-то свободных всего 7-10 кило бумаги, то лучше потратить время на поиск работы или своего бизнеса, чем торохтеть мелочью по банкам. Валютная карусель для жирных свинорылов.

Це точно.
lov2108
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