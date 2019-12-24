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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:08
Вже офіційно.
Курс знову повернувся до 37.30 грн за 1$
Сподіваюся всі встигли скористатися акційною пропозицією
upd: вибачаюся, щось я загрався у курси, він знову саме 37.30
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank
в П'ят 24 лис, 2023 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Sense Bank
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:11
Sense Bank написав:Вже офіційно.
Курс знову повернувся до 37.20 грн за 1$
Сподіваюся всі встигли скористатися акційною пропозицією
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
він вже навіть вище 37.30, але Ярослав що скажете про мій пост вище?!?
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Lost
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:12
ukr0014959 написав: Sense Bank написав:Поспішаю до вас з дуже класною новиною🤑Лише завтра, починаючи з 00:00 — буде можливість придбати долари за гривню по крутому курсу — 36,6.
Купити долари за таким крутезним курсом можна в Sense SuperApp!Враховуйте обмеження від НБУ:
- 50 000 грн — місячний ліміт на купівлю валюти в одному банку;
- 200 000 грн — на місяць з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.
Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
А де курс 36,6 тільки депо збирався відкрити, ото подлянка
Там писало ще, що банк має право змінити курс....
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lov2108
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:20
Lost написав:
чомусь при оформлені валютного вкладу за гривні двічі видало помилку, при чому курс обміну ще світило 36,6, але вклади не з'явилися... Цікаво що СМС про ознайомлення з умовами ФГВФО надійшли. А зараз вже малює інший курс, хоча запевняли що можна відкрити вклади до 23-50
где запевняли? там прямо на странице жирным писали что можуть зминить в любое время - я кабанчиком с утра по обменкам на все доверки еле выменял 37,50 - Гарант совсем зажрался спустил до 37,30, у других "гривны нет", даже с Рады сотенка 37,50х стала у нагоди - думал к обеду свернут лавочку
Востаннє редагувалось cohan
в П'ят 24 лис, 2023 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:21
Sense Bank написав:Вже офіційно.
Курс знову повернувся до 37.30 грн за 1$
Сподіваюся всі встигли скористатися акційною пропозицією
upd: вибачаюся, щось я загрався у курси, він знову саме 37.30
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Позор такому банку писали до 23:59 а раньше времени поменяяли курс
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sl2023x4
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:22
cohan
Да в большой семье, як то кажуть. Один депо не встиг. Ну такоє, усіх грошей не заробиш.
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ukr0014959
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:25
Lost написав:
він вже навіть вище 37.30, але Ярослав що скажете про мій пост вище?!?
Чому вище? Ми ж відновили той, який був і вчора, а саме 37.30
Вже переглядаю ваше питання вище
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:27
Lost написав:
чомусь при оформлені валютного вкладу за гривні двічі видало помилку, при чому курс обміну ще світило 36,6, але вклади не з'явилися... Цікаво що СМС про ознайомлення з умовами ФГВФО надійшли. А зараз вже малює інший курс, хоча запевняли що можна відкрити вклади до 23-50
Зараз напишу вам у приватні повідомлення для перевірки даних.
Але випадково не залишився скриншот помилки? Можливо в той час, коли оформлювали, курс мінявся, тому відбулася відмова.
Уточніть, будь ласка, приблизно в який час оформлювали депозит?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:31
Честно, такого подхода от банка я не ожидал. Деньги любят тишину - это не про ваш банк явно!
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com
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:36
com написав:
Честно, такого подхода от банка я не ожидал. Деньги любят тишину - это не про ваш банк явно!
Ну це не омана була, а наша пропозиція на цю "чорну п'ятницю". Ми дійсно вважали, що всі, хто міг і хотів скористаються, але пропозиція настільки була шаленою, що трошки раніше акцію було завершено.
Тим паче вона була доступна не з 8 ранку, а вже з 00:00 24.11.
Тобто вже вночі можна було зробити покупку або ж о 8, 9 ранку так само
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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