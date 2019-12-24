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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1024102510261027>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:08

Вже офіційно. Курс знову повернувся до 37.30 грн за 1$
Сподіваюся всі встигли скористатися акційною пропозицією ;)
upd: вибачаюся, щось я загрався у курси, він знову саме 37.30

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Востаннє редагувалось Sense Bank в П'ят 24 лис, 2023 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:11

  Sense Bank написав:Вже офіційно. Курс знову повернувся до 37.20 грн за 1$
Сподіваюся всі встигли скористатися акційною пропозицією ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

він вже навіть вище 37.30, але Ярослав що скажете про мій пост вище?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:12

  ukr0014959 написав:
  Sense Bank написав:Поспішаю до вас з дуже класною новиною🤑
Лише завтра, починаючи з 00:00 — буде можливість придбати долари за гривню по крутому курсу — 36,6.
Купити долари за таким крутезним курсом можна в Sense SuperApp!

Враховуйте обмеження від НБУ:
- 50 000 грн — місячний ліміт на купівлю валюти в одному банку;
- 200 000 грн — на місяць з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.


Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


А де курс 36,6 тільки депо збирався відкрити, ото подлянка

Там писало ще, що банк має право змінити курс....
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:20

  Lost написав:чомусь при оформлені валютного вкладу за гривні двічі видало помилку, при чому курс обміну ще світило 36,6, але вклади не з'явилися... Цікаво що СМС про ознайомлення з умовами ФГВФО надійшли. А зараз вже малює інший курс, хоча запевняли що можна відкрити вклади до 23-50 :(


где запевняли? там прямо на странице жирным писали что можуть зминить в любое время - я кабанчиком с утра по обменкам на все доверки еле выменял 37,50 - Гарант совсем зажрался спустил до 37,30, у других "гривны нет", даже с Рады сотенка 37,50х стала у нагоди - думал к обеду свернут лавочку
Востаннє редагувалось cohan в П'ят 24 лис, 2023 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:21

  Sense Bank написав:Вже офіційно. Курс знову повернувся до 37.30 грн за 1$
Сподіваюся всі встигли скористатися акційною пропозицією ;)
upd: вибачаюся, щось я загрався у курси, він знову саме 37.30

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Позор такому банку писали до 23:59 а раньше времени поменяяли курс
sl2023x4
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:22

cohan

Да в большой семье, як то кажуть. Один депо не встиг. Ну такоє, усіх грошей не заробиш.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:25

Re: Sense Bank

  Lost написав:він вже навіть вище 37.30, але Ярослав що скажете про мій пост вище?!?

Чому вище? Ми ж відновили той, який був і вчора, а саме 37.30
Вже переглядаю ваше питання вище :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:27

Re: Sense Bank

  Lost написав:чомусь при оформлені валютного вкладу за гривні двічі видало помилку, при чому курс обміну ще світило 36,6, але вклади не з'явилися... Цікаво що СМС про ознайомлення з умовами ФГВФО надійшли. А зараз вже малює інший курс, хоча запевняли що можна відкрити вклади до 23-50

Зараз напишу вам у приватні повідомлення для перевірки даних.
Але випадково не залишився скриншот помилки? Можливо в той час, коли оформлювали, курс мінявся, тому відбулася відмова.
Уточніть, будь ласка, приблизно в який час оформлювали депозит?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:31

Кидалово

Честно, такого подхода от банка я не ожидал. Деньги любят тишину - это не про ваш банк явно!
com
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:36

Re: Sense Bank

  com написав:Честно, такого подхода от банка я не ожидал. Деньги любят тишину - это не про ваш банк явно!

Ну це не омана була, а наша пропозиція на цю "чорну п'ятницю". Ми дійсно вважали, що всі, хто міг і хотів скористаються, але пропозиція настільки була шаленою, що трошки раніше акцію було завершено.
Тим паче вона була доступна не з 8 ранку, а вже з 00:00 24.11.
Тобто вже вночі можна було зробити покупку або ж о 8, 9 ранку так само ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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