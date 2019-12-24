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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:40

Re: Sense Bank

Значит так и надо было писать, что бегите пораньше, чтобы успеть! Что предложение лимитированное и т.д! Хайпоеды!
com
 
Повідомлень: 20
З нами з: 25.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:41

  Sense Bank написав:
  com написав:Честно, такого подхода от банка я не ожидал. Деньги любят тишину - это не про ваш банк явно!

Ну це не омана була, а наша пропозиція на цю "чорну п'ятницю". Ми дійсно вважали, що всі, хто міг і хотів скористаються, але пропозиція настільки була шаленою, що трошки раніше акцію було завершено.
Тим паче вона була доступна не з 8 ранку, а вже з 00:00 24.11.
Тобто вже вночі можна було зробити покупку або ж о 8, 9 ранку так само ;)

Можна писати, що завгодно але осадочек так собі. Поступок не гарний, хоч і в рамках закона.
ukr0014959
 
Повідомлень: 296
З нами з: 05.01.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:48

Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!

Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.

Є сенс влаштовувати сюрпризи!
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12142
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1272 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:50

  Sense Bank написав:Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!

Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.

Є сенс влаштовувати сюрпризи!

Боооже, я не перевівся на Форумі на Зимній час :shock: :shock:
Amethyst
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Повідомлень: 4787
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:20

Re: Sense Bank

  ukr0014959 написав:Можна писати, що завгодно але осадочек так собі. Поступок не гарний, хоч і в рамках закона.

Запит був шалений, є дійсно клієнти, хто не встиг за певних причин купити онлайн. Тому акцію відновимо вже 27 листопада з 10:00 до 11:00 можна буде купити онлайн знову по курсу 36.6 у Sense SuperApp.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12142
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:23

Re: Sense Bank

Перепис свинорилів пройшов успішно 8)

Хто не встиг на атракціон небаченої щедрості - очікувано почав верещати, що його обдурили, забуваючи, що це була халява :lol: й не треба було дзьобом...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:25

  Sense Bank написав:Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!

Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.

Є сенс влаштовувати сюрпризи!

Ахахах...це цікаво тим хто не встиг сьогодні, бо це ще ліміт листопада. Зробіть вже на Миколая таке саме.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:33

  mogicanin1986 написав:Сьогодні отримав в Сенсі новенькі сині долари по бронюванню)
:shock:
"Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть – не скоро знайдуть..." ©
flysoulfly
 
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