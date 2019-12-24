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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:40
Значит так и надо было писать, что бегите пораньше, чтобы успеть! Что предложение лимитированное и т.д! Хайпоеды!
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:41
Sense Bank написав: com написав:
Честно, такого подхода от банка я не ожидал. Деньги любят тишину - это не про ваш банк явно!
Ну це не омана була, а наша пропозиція на цю "чорну п'ятницю". Ми дійсно вважали, що всі, хто міг і хотів скористаються, але пропозиція настільки була шаленою, що трошки раніше акцію було завершено.
Тим паче вона була доступна не з 8 ранку, а вже з 00:00 24.11.
Тобто вже вночі можна було зробити покупку або ж о 8, 9 ранку так само
Можна писати, що завгодно але осадочек так собі. Поступок не гарний, хоч і в рамках закона.
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ukr0014959
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:48
Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!
Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.
Є сенс влаштовувати сюрпризи!
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Sense Bank
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:50
Sense Bank написав:
Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!
Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.
Є сенс влаштовувати сюрпризи!
Боооже, я не перевівся на Форумі на Зимній час
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:20
ukr0014959 написав:
Можна писати, що завгодно але осадочек так собі. Поступок не гарний, хоч і в рамках закона.
Запит був шалений, є дійсно клієнти, хто не встиг за певних причин купити онлайн. Тому акцію відновимо вже 27 листопада з 10:00 до 11:00 можна буде купити онлайн знову по курсу 36.6 у Sense SuperApp.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:23
Перепис свинорилів пройшов успішно
Хто не встиг на атракціон небаченої щедрості - очікувано почав верещати, що його обдурили, забуваючи, що це була халява
й не треба було дзьобом...
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:25
Sense Bank написав:
Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!
Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.
Є сенс влаштовувати сюрпризи!
Ахахах...це цікаво тим хто не встиг сьогодні, бо це ще ліміт листопада. Зробіть вже на Миколая таке саме.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:33
mogicanin1986 написав:
Сьогодні отримав в Сенсі новенькі сині долари по бронюванню)
"Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть – не скоро знайдуть..." ©
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flysoulfly
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