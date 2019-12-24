"*У випадку суттєвих змін на валютному ринку - банк залишає за собою право змінити курс валюти"
Просто цікаво, які такі суттєві зміни на валютному ринку сталися після восьмої вечора?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:52
Re: Sense Bank
"*У випадку суттєвих змін на валютному ринку - банк залишає за собою право змінити курс валюти"
Просто цікаво, які такі суттєві зміни на валютному ринку сталися після восьмої вечора?
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 24 лис, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:52
Додано: Суб 25 лис, 2023 00:05
Re: Sense Bank
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