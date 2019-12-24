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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:52
"*У випадку суттєвих змін на валютному ринку - банк залишає за собою право змінити курс валюти"
Просто цікаво, які такі суттєві зміни на валютному ринку сталися після восьмої вечора?
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в П'ят 24 лис, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:52
Sense Bank написав:
Запит був шалений
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Та ми все рузуміємо, і бачимо що через вашу чорну п'ятницю курс на міжбанку виріс за день майже на 15 коп. Ви теж повинні розуміти, що свинорили не сплять, і мішки з гривнею їм заважають. Давайте шукати консенс, сенс
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Додано: Суб 25 лис, 2023 00:05
Sense Bank написав:
Запит був шалений,
мільярд наколядували?
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greenozon
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Додано: Суб 25 лис, 2023 08:50
Sense Bank написав:
Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!
Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.
Є сенс влаштовувати сюрпризи!
можна з понеділка надати інформацію, скільки доларів по акційному курсу було в додатку куплено. Я наприклад вирішив купити пальне , Зараз ціна 50 грн .
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sens
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:07
А я прорахував і взагалі не вигідно закуповувати доляр по зниженому курсу, краще - Альянс з 19%, не реклама.
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melkh
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:04
sens Так, звичайно😊
Ми все підрахуємо і покажемо результати нашої "чорної п'ятниці"😉
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Суб 25 лис, 2023 14:22
Sense Bank написав:sens
Так, звичайно😊
Ми все підрахуємо і покажемо результати нашої "чорної п'ятниці"😉
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
акційний курс буде діяти і на депозит до 200000 грн на 3 місяці?
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Andey
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Додано: Суб 25 лис, 2023 14:30
Andey написав: Sense Bank написав:sens
Так, звичайно😊
Ми все підрахуємо і покажемо результати нашої "чорної п'ятниці"😉
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
акційний курс буде діяти і на депозит до 200000 грн на 3 місяці?
Так, ви можете як просто провести валютообмін, так і оформити депозит за рахунок валютообміну😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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