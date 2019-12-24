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банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:52

Re: Sense Bank

"*У випадку суттєвих змін на валютному ринку - банк залишає за собою право змінити курс валюти"

Просто цікаво, які такі суттєві зміни на валютному ринку сталися після восьмої вечора? :)
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 24 лис, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 23:52

  Sense Bank написав:Запит був шалений
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Та ми все рузуміємо, і бачимо що через вашу чорну п'ятницю курс на міжбанку виріс за день майже на 15 коп. Ви теж повинні розуміти, що свинорили не сплять, і мішки з гривнею їм заважають. Давайте шукати консенс, сенс :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 00:05

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Запит був шалений,

мільярд наколядували? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 08:50

Чорна п'ятниця

  Sense Bank написав:Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!

Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.

Є сенс влаштовувати сюрпризи!
можна з понеділка надати інформацію, скільки доларів по акційному курсу було в додатку куплено. Я наприклад вирішив купити пальне , Зараз ціна 50 грн .
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 10:44

sens
А вам не предлагали продать свой ник для офпреда банка? :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:07

А я прорахував і взагалі не вигідно закуповувати доляр по зниженому курсу, краще - Альянс з 19%, не реклама.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:04

sens Так, звичайно😊
Ми все підрахуємо і покажемо результати нашої "чорної п'ятниці"😉

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:22

  Sense Bank написав:sens Так, звичайно😊
Ми все підрахуємо і покажемо результати нашої "чорної п'ятниці"😉

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

акційний курс буде діяти і на депозит до 200000 грн на 3 місяці?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:30

  Andey написав:
  Sense Bank написав:sens Так, звичайно😊
Ми все підрахуємо і покажемо результати нашої "чорної п'ятниці"😉

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

акційний курс буде діяти і на депозит до 200000 грн на 3 місяці?


Так, ви можете як просто провести валютообмін, так і оформити депозит за рахунок валютообміну😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:26

Sense Bank
Какую максимальную сумму в долларах можно снять в кассе за один день ?
Понятно, что не более 100к грн, вопрос: по какому курсу ?
Чему этот курс был равен вчера, например ?
mustbe
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