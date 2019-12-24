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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 17:31
Заказ принимают только на 2650$ в день
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demichh
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:28
недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)
только это секретный секрет банка - они не признаются публично
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flysoulfly
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:39
Sense Bank
, прошу відповісти на viewtopic.php?p=5651410#p5651410
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Amethyst
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:59
flysoulfly написав:
недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)
только это секретный секрет банка - они не признаются публично
Интересует конкретный ответ звёздно-лордной команды, а не гадания на кофейной гуще
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mustbe
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