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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:28
недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)
только это секретный секрет банка - они не признаются публично
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:39
Sense Bank, прошу відповісти на viewtopic.php?p=5651410#p5651410
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:59
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:42
Додано: Нед 26 лис, 2023 01:06
cohan не зрозумів?! При чому тут цей ще один проФфесор?
Гетманцев Данило Олександрович (нар. 26 квітня 1978, Київ) — український проросійський політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, проФфесор.
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