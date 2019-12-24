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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1026102710281029

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:31

Заказ принимают только на 2650$ в день
demichh
 
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Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:28

недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)

только это секретный секрет банка - они не признаются публично
flysoulfly
 
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Подякували: 197 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:39

Sense Bank, прошу відповісти на viewtopic.php?p=5651410#p5651410
Amethyst
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Повідомлень: 4794
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Подякували: 883 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:59

  flysoulfly написав:недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)

только это секретный секрет банка - они не признаются публично

Интересует конкретный ответ звёздно-лордной команды, а не гадания на кофейной гуще
mustbe
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Подякували: 1468 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:42

  melkh написав:А я прорахував і взагалі не вигідно закуповувати доляр по зниженому курсу, краще - Альянс з 19%, не реклама.


Вам в команду к Гетьманцеву :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 01:06

cohan не зрозумів?! При чому тут цей ще один проФфесор?

Гетманцев Данило Олександрович (нар. 26 квітня 1978, Київ) — український проросійський політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, проФфесор.
melkh
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sens

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