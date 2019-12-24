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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:28
недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)
только это секретный секрет банка - они не признаются публично
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:39
Sense Bank, прошу відповісти на viewtopic.php?p=5651410#p5651410
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:59
Додано: Суб 25 лис, 2023 22:42
Додано: Нед 26 лис, 2023 01:06
cohan не зрозумів?! При чому тут цей ще один проФфесор?
Гетманцев Данило Олександрович (нар. 26 квітня 1978, Київ) — український проросійський політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, проФфесор.
Додано: Нед 26 лис, 2023 02:12
Дії цього банку до клієнтів можна було б назвати шахрайськими, оскільки очевидний зловмисний намір саме ошукати. Так, наприклад, відверте порушення банком вимог законів, зокрема ч.2 ст. ЦК: «За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Умова договору банківського вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною», не завадило банку ввести до його Публічної пропозиції затримку у видачі валюти по рахунках і картах, куди зараховуються кошти зокрема з депозитів, і які по суті є вкладами на вимогу, з неможливістю замовлення коштів заздалегідь.
Банк зухвало дурить клієнтів з конвертацією валюти по картах. Декларація банка в тарифах, що нема комісії за конвертацію валюти при розрахунку у відмінній валюті від валюти карти є фактично обманом, тому що банк здирає 1,2-1,3%, маніпулятивно називаючи це «блокуванням», але, на відміну від інших банків, ці суми банк не повертає, а залишає собі.
Плата за обслуговування по картах, навіть соціальних/пенсійних, якщо клієнт своєчасно не добився щомісячних соціальних зарахувань може йти в мінус з накопиченням, і банці неважливо, що пенсіонер може бути інвалідом або обмеженим в пересуванні. Це єдиний банк, що не надсилає вимогу клієнта по виплатах на їхні рахунки до соц.фондів.
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