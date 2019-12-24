Додано: Нед 26 лис, 2023 02:12

Дії цього банку до клієнтів можна було б назвати шахрайськими, оскільки очевидний зловмисний намір саме ошукати. Так, наприклад, відверте порушення банком вимог законів, зокрема ч.2 ст. ЦК: «За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Умова договору банківського вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною», не завадило банку ввести до його Публічної пропозиції затримку у видачі валюти по рахунках і картах, куди зараховуються кошти зокрема з депозитів, і які по суті є вкладами на вимогу, з неможливістю замовлення коштів заздалегідь.

Банк зухвало дурить клієнтів з конвертацією валюти по картах. Декларація банка в тарифах, що нема комісії за конвертацію валюти при розрахунку у відмінній валюті від валюти карти є фактично обманом, тому що банк здирає 1,2-1,3%, маніпулятивно називаючи це «блокуванням», але, на відміну від інших банків, ці суми банк не повертає, а залишає собі.

Плата за обслуговування по картах, навіть соціальних/пенсійних, якщо клієнт своєчасно не добився щомісячних соціальних зарахувань може йти в мінус з накопиченням, і банці неважливо, що пенсіонер може бути інвалідом або обмеженим в пересуванні. Це єдиний банк, що не надсилає вимогу клієнта по виплатах на їхні рахунки до соц.фондів.

Заниження максимальної суми валюти, що клієнт має право отримати за добу, підміняючи курс НБУ власним курсом.