RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1026102710281029

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 17:31

Заказ принимают только на 2650$ в день
demichh
 
Повідомлень: 3007
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:28

недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)

только это секретный секрет банка - они не признаются публично
flysoulfly
 
Повідомлень: 3781
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:39

Sense Bank, прошу відповісти на viewtopic.php?p=5651410#p5651410
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4794
З нами з: 05.05.21
Подякував: 363 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:59

  flysoulfly написав:недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)

только это секретный секрет банка - они не признаются публично

Интересует конкретный ответ звёздно-лордной команды, а не гадания на кофейной гуще
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7416
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:42

  melkh написав:А я прорахував і взагалі не вигідно закуповувати доляр по зниженому курсу, краще - Альянс з 19%, не реклама.


Вам в команду к Гетьманцеву :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 01:06

cohan не зрозумів?! При чому тут цей ще один проФфесор?

Гетманцев Данило Олександрович (нар. 26 квітня 1978, Київ) — український проросійський політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, проФфесор.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 914
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 02:12

Дії цього банку до клієнтів можна було б назвати шахрайськими, оскільки очевидний зловмисний намір саме ошукати. Так, наприклад, відверте порушення банком вимог законів, зокрема ч.2 ст. ЦК: «За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника. Умова договору банківського вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною», не завадило банку ввести до його Публічної пропозиції затримку у видачі валюти по рахунках і картах, куди зараховуються кошти зокрема з депозитів, і які по суті є вкладами на вимогу, з неможливістю замовлення коштів заздалегідь.
Банк зухвало дурить клієнтів з конвертацією валюти по картах. Декларація банка в тарифах, що нема комісії за конвертацію валюти при розрахунку у відмінній валюті від валюти карти є фактично обманом, тому що банк здирає 1,2-1,3%, маніпулятивно називаючи це «блокуванням», але, на відміну від інших банків, ці суми банк не повертає, а залишає собі.
Плата за обслуговування по картах, навіть соціальних/пенсійних, якщо клієнт своєчасно не добився щомісячних соціальних зарахувань може йти в мінус з накопиченням, і банці неважливо, що пенсіонер може бути інвалідом або обмеженим в пересуванні. Це єдиний банк, що не надсилає вимогу клієнта по виплатах на їхні рахунки до соц.фондів.
Заниження максимальної суми валюти, що клієнт має право отримати за добу, підміняючи курс НБУ власним курсом.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1093
З нами з: 27.04.10
Подякував: 95 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 06:17

Re: Sense Bank

Додаток трішки захворів? На основній панелі відібражається лише пімпа історії та платежі/перекази.
У всих так, чи то лише для мене сенс таке влаштував?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 703
З нами з: 02.09.19
Подякував: 249 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 07:07

Тож самое
Feh14
 
Повідомлень: 41
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1026102710281029
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 119, 120, 121
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1200 232651
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 17:11
nickvp
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 6725
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10289)
26.11.2023 06:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.