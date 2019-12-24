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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1027102810291030

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:28

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А мона в Сенсі (ССА) якось робити переказ в інвалюті між родичами?
Ну так як це у ПУМБі, наприклад, робиться
Шо для цього потрібно?

Вітаю! :)
Ні, у застосунку такої можливості робити немає, щодо майбутнього оновлення теж невідомо.
Але можна такий Swift-переказ зробити у відділенні на рахунок родича, потрібні: паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують родинні зв'язки. Такий переказ буде без комісії, але якщо вже на рахунок в іншому банку, то буде комісія згідно тарифів Swift.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12149
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:45

Re: Sense Bank

  mustbe написав:Какую максимальную сумму в долларах можно снять в кассе за один день ?
Понятно, что не более 100к грн, вопрос: по какому курсу ?
Чему этот курс был равен вчера, например ?

Добрий ранок! Замовити можна буде 2666$. Курс рахується за курсом продажу для карткових операцій відповідно до пункту 6.7 ДКБО.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12149
З нами з: 18.02.13
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:49

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Додаток трішки захворів? На основній панелі відібражається лише пімпа історії та платежі/перекази.
У всих так, чи то лише для мене сенс таке влаштував?
  Feh14 написав:Тож самое
  nord написав:Аналогічно.

Вітаю, а зараз у вас все добре, застосунок працює? Бо перевірив, нічого зранку не було, в сенсі робіт.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12149
З нами з: 18.02.13
Подякував: 154 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1027102810291030
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