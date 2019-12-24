|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:28
Amethyst написав:
А мона в Сенсі (ССА) якось робити переказ в інвалюті між родичами?
Ну так як це у ПУМБі, наприклад, робиться
Шо для цього потрібно?
Вітаю!
Ні, у застосунку такої можливості робити немає, щодо майбутнього оновлення теж невідомо.
Але можна такий Swift-переказ зробити у відділенні на рахунок родича, потрібні: паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують родинні зв'язки. Такий переказ буде без комісії, але якщо вже на рахунок в іншому банку, то буде комісія згідно тарифів Swift.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12149
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:45
mustbe написав:
Какую максимальную сумму в долларах можно снять в кассе за один день ?
Понятно, что не более 100к грн, вопрос: по какому курсу ?
Чему этот курс был равен вчера, например ?
Добрий ранок! Замовити можна буде 2666$. Курс рахується за курсом продажу для карткових операцій відповідно до пункту 6.7 ДКБО.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12149
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:49
1finanсier написав:
Додаток трішки захворів? На основній панелі відібражається лише пімпа історії та платежі/перекази.
У всих так, чи то лише для мене сенс таке влаштував?
Feh14 написав:
Тож самое
nord написав:
Аналогічно.
Вітаю, а зараз у вас все добре, застосунок працює? Бо перевірив, нічого зранку не було, в сенсі робіт.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12149
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1200
|232753
|
П'ят 17 лис, 2023 17:11
nickvp
|
|12
|6730
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|