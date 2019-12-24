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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лис, 2023 10:28
Amethyst написав:
А мона в Сенсі (ССА) якось робити переказ в інвалюті між родичами?
Ну так як це у ПУМБі, наприклад, робиться
Шо для цього потрібно?
Вітаю!
Ні, у застосунку такої можливості робити немає, щодо майбутнього оновлення теж невідомо.
Але можна такий Swift-переказ зробити у відділенні на рахунок родича, потрібні: паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують родинні зв'язки. Такий переказ буде без комісії, але якщо вже на рахунок в іншому банку, то буде комісія згідно тарифів Swift.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:45
mustbe написав:
Какую максимальную сумму в долларах можно снять в кассе за один день ?
Понятно, что не более 100к грн, вопрос: по какому курсу ?
Чему этот курс был равен вчера, например ?
Добрий ранок! Замовити можна буде 2666$. Курс рахується за курсом продажу для карткових операцій відповідно до пункту 6.7 ДКБО.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:49
1finanсier написав:
Додаток трішки захворів? На основній панелі відібражається лише пімпа історії та платежі/перекази.
У всих так, чи то лише для мене сенс таке влаштував?
Feh14 написав:
Тож самое
nord написав:
Аналогічно.
Вітаю, а зараз у вас все добре, застосунок працює? Бо перевірив, нічого зранку не було, в сенсі робіт.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 11:39
Sense Bank написав:
Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!
Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.
Є сенс влаштовувати сюрпризи!
Доброго дня! Це продовження акції "36,6" - для жайворонків/безробітних/менеджерів самого банку. Причому швидко бігаючих. Дайте нормальний час для звичайних працевлаштованих громадян без необхідності бігти стометрівку за 10 секунд. Враховуючи, що операції проводяться онлайн, більш прийнятним інтервалом було б 16:00-19:00.
Дякую!
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Пон 27 лис, 2023 11:47
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
продовження акції "36,6" - для жайворонків/безробітних/менеджерів
Для сов/працюючих/не менеджерів банку була ціла п'ятниця. Банк зробив подарунок для тих, хто дуже хотів, але не зміг в п'ятницю. Треба дякувати банку і за це.
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Economist
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:00
Решил не участвовать в этой акции курс упал до 37.50
1 гривна мало разницы. Долар то надо менять для акции может подымется в декабре то в раду по 36.75 может и больше будет выхлоп чем в сенсе
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:00
В вагоні метро оформив. Між станціями крутилось. На зупинці оформилось. На наступній прийшов договір на пошту. В п'ятницю не все зайшло вчасно. Дякую.
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lel
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:07
Economist Десь я вже це чув, що мало дякуєте, треба більше вдячності...
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:13
lel написав:
В вагоні метро оформив. Між станціями крутилось. На зупинці оформилось. На наступній прийшов договір на пошту. В п'ятницю не все зайшло вчасно. Дякую.
Ого, який у вас вийшов цікавий квест. Але радий, що вдалося скористатися цією пропозицією 😉
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Sense Bank
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:50
дякую за гарний курс 36.6
о 9:00 вже був у касі. все супер!
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