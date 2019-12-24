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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1028102910301031>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:28

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А мона в Сенсі (ССА) якось робити переказ в інвалюті між родичами?
Ну так як це у ПУМБі, наприклад, робиться
Шо для цього потрібно?

Вітаю! :)
Ні, у застосунку такої можливості робити немає, щодо майбутнього оновлення теж невідомо.
Але можна такий Swift-переказ зробити у відділенні на рахунок родича, потрібні: паспорт, РНОКПП та документи, що підтверджують родинні зв'язки. Такий переказ буде без комісії, але якщо вже на рахунок в іншому банку, то буде комісія згідно тарифів Swift.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:45

Re: Sense Bank

  mustbe написав:Какую максимальную сумму в долларах можно снять в кассе за один день ?
Понятно, что не более 100к грн, вопрос: по какому курсу ?
Чему этот курс был равен вчера, например ?

Добрий ранок! Замовити можна буде 2666$. Курс рахується за курсом продажу для карткових операцій відповідно до пункту 6.7 ДКБО.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 10:49

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Додаток трішки захворів? На основній панелі відібражається лише пімпа історії та платежі/перекази.
У всих так, чи то лише для мене сенс таке влаштував?
  Feh14 написав:Тож самое
  nord написав:Аналогічно.

Вітаю, а зараз у вас все добре, застосунок працює? Бо перевірив, нічого зранку не було, в сенсі робіт.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12150
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:39

  Sense Bank написав:Що після чорної п'ятниці? Правильно, кіберпонеділок! А тому акція зі "здоровим" доларом ... повернеться!

Але лише на одну годину. Тому встигни обміняти валюту за суперкурсом 36,6 у Sense SuperApp 27 листопада з 10:00 до 11:00.

Є сенс влаштовувати сюрпризи!


Доброго дня! Це продовження акції "36,6" - для жайворонків/безробітних/менеджерів самого банку. Причому швидко бігаючих. Дайте нормальний час для звичайних працевлаштованих громадян без необхідності бігти стометрівку за 10 секунд. Враховуючи, що операції проводяться онлайн, більш прийнятним інтервалом було б 16:00-19:00.
Дякую!
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 11:47

Re: Sense Bank

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:продовження акції "36,6" - для жайворонків/безробітних/менеджерів


Для сов/працюючих/не менеджерів банку була ціла п'ятниця. Банк зробив подарунок для тих, хто дуже хотів, але не зміг в п'ятницю. Треба дякувати банку і за це.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:00

Re: Sense Bank

Решил не участвовать в этой акции курс упал до 37.50
1 гривна мало разницы. Долар то надо менять для акции может подымется в декабре то в раду по 36.75 может и больше будет выхлоп чем в сенсе
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:00

Re: Sense Bank

В вагоні метро оформив. Між станціями крутилось. На зупинці оформилось. На наступній прийшов договір на пошту. В п'ятницю не все зайшло вчасно. Дякую.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:07

Economist Десь я вже це чув, що мало дякуєте, треба більше вдячності...
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:13

  lel написав:В вагоні метро оформив. Між станціями крутилось. На зупинці оформилось. На наступній прийшов договір на пошту. В п'ятницю не все зайшло вчасно. Дякую.

Ого, який у вас вийшов цікавий квест. Але радий, що вдалося скористатися цією пропозицією 😉

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:50

Re: Sense Bank

дякую за гарний курс 36.6
о 9:00 вже був у касі. все супер!
Andey
 
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