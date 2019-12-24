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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 13:02
Sense Bank Так з 10 до 11 вечора сьогодні теж буде? Бо вже був натяк на дискримінацію сов, особливо коли банк не дотримав обіцянки в пт., припинивши акцію о 20:40, замість 23:59
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:06
Visky написав:
Так з 10 до 11 вечора сьогодні теж буде? Бо вже був натяк на дискримінацію сов, особливо коли банк не дотримав обіцянки в пт., припинивши акцію о 20:40, замість 23:59
Як раніше і писали, що акція повториться сьогодні, 27.11 з 10:00-11:00 і це все
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:42
Sense Bank Цікаво, що Ви так радісно про це повідомляєте. Зазвичай пишуть "на жаль" з сумною позначкою, а тут така радість! Що ж, червонокнижні сови залишаються обділеними...
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:17
Visky написав:
Цікаво, що Ви так радісно про це повідомляєте. Зазвичай пишуть "на жаль" з сумною позначкою, а тут така радість! Що ж, червонокнижні сови залишаються обділеними...
У звичайному стилі написав)
Просто що дійсно, було багато звернень тих, хто не зміг вчасно переказати кошти або поповнити свій рахунок. І акція припинила свою дію раніше.
Тому продовжили її сьогодні, з 10-11.
Ну і звісно, по всім каналам комунікації продублювали цю новину.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:23
Sense Bank написав:
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давайте вже хватіться цифрами
скільки мільярдів люди закупили в вас!
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