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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:02

Sense Bank Так з 10 до 11 вечора сьогодні теж буде? Бо вже був натяк на дискримінацію сов, особливо коли банк не дотримав обіцянки в пт., припинивши акцію о 20:40, замість 23:59
Visky
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Повідомлень: 1096
З нами з: 27.04.10
Подякував: 96 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:06

Re: Sense Bank

  Visky написав:Так з 10 до 11 вечора сьогодні теж буде? Бо вже був натяк на дискримінацію сов, особливо коли банк не дотримав обіцянки в пт., припинивши акцію о 20:40, замість 23:59

Як раніше і писали, що акція повториться сьогодні, 27.11 з 10:00-11:00 і це все :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12152
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Подякували: 1272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:42

Sense Bank Цікаво, що Ви так радісно про це повідомляєте. Зазвичай пишуть "на жаль" з сумною позначкою, а тут така радість! Що ж, червонокнижні сови залишаються обділеними...
Visky
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Повідомлень: 1096
З нами з: 27.04.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:17

Re: Sense Bank

  Visky написав:Цікаво, що Ви так радісно про це повідомляєте. Зазвичай пишуть "на жаль" з сумною позначкою, а тут така радість! Що ж, червонокнижні сови залишаються обділеними...

У звичайному стилі написав)
Просто що дійсно, було багато звернень тих, хто не зміг вчасно переказати кошти або поповнити свій рахунок. І акція припинила свою дію раніше.
Тому продовжили її сьогодні, з 10-11.
Ну і звісно, по всім каналам комунікації продублювали цю новину.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12152
З нами з: 18.02.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:23

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

давайте вже хватіться цифрами
скільки мільярдів люди закупили в вас!
greenozon
 
Повідомлень: 15817
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