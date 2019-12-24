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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1029103010311032

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:45

Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.
Вадимка
 
Повідомлень: 283
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:55

Re: Sense Bank

  Вадимка написав:Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.

Тоді очікую на вас у приватних повідомлення. І будь ласка, надішліть відеозапис як намагаєтесь зробити оплату, але не робіть її. Можливо побачу як відбулася ця зміна. Відео перешліть на нашу пошту help@sensebank.com.ua, прописавши що питання з Форум Фінансу. Дякую!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12155
З нами з: 18.02.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:06

  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:Сьогодні отримав в Сенсі новенькі сині долари по бронюванню)
:shock:
"Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть – не скоро знайдуть..." ©

Самогубство це гріх!!! Сьогодні без бронювання, але по усній домовленості з фахівцем в п'ятницю
отримав знову нові сині долари.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 208
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 1029103010311032
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