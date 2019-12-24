|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:45
Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:55
Re: Sense Bank
Тоді очікую на вас у приватних повідомлення. І будь ласка, надішліть відеозапис як намагаєтесь зробити оплату, але не робіть її. Можливо побачу як відбулася ця зміна. Відео перешліть на нашу пошту help@sensebank.com.ua, прописавши що питання з Форум Фінансу. Дякую!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 27 лис, 2023 17:06
Самогубство це гріх!!! Сьогодні без бронювання, але по усній домовленості з фахівцем в п'ятницю
отримав знову нові сині долари.
|