|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:45
Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 283
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:55
Вадимка написав:
Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.
Тоді очікую на вас у приватних повідомлення. І будь ласка, надішліть відеозапис як намагаєтесь зробити оплату, але не робіть її. Можливо побачу як відбулася ця зміна. Відео перешліть на нашу пошту help@sensebank.com.ua
, прописавши що питання з Форум Фінансу. Дякую!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12155
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 27 лис, 2023 17:06
flysoulfly написав:
mogicanin1986 написав:
Сьогодні отримав в Сенсі новенькі сині долари по бронюванню)
"Піду втоплюся у річці глибокій,
Шукати стануть – не скоро знайдуть..." ©
Самогубство це гріх!!! Сьогодні без бронювання, але по усній домовленості з фахівцем в п'ятницю
отримав знову нові сині долари.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 17:54
Вадимка написав:Sense Bank
Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.
Вы де делаете перевод в МАБе или ССА?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4798
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 27 лис, 2023 18:02
Терминалы забиты гривнами, с пятницы не освободили. Но в кассу не было очередей. Баксов без заказа тоже нет. На крещатике предлагают 96-99 года.
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1200
|233283
|
П'ят 17 лис, 2023 17:11
nickvp
|
|12
|6747
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|