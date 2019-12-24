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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:45
Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:55
Re: Sense Bank
Тоді очікую на вас у приватних повідомлення. І будь ласка, надішліть відеозапис як намагаєтесь зробити оплату, але не робіть її. Можливо побачу як відбулася ця зміна. Відео перешліть на нашу пошту help@sensebank.com.ua, прописавши що питання з Форум Фінансу. Дякую!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Пон 27 лис, 2023 17:06
Самогубство це гріх!!! Сьогодні без бронювання, але по усній домовленості з фахівцем в п'ятницю
отримав знову нові сині долари.
Додано: Пон 27 лис, 2023 17:54
Додано: Пон 27 лис, 2023 18:02
Терминалы забиты гривнами, с пятницы не освободили. Но в кассу не было очередей. Баксов без заказа тоже нет. На крещатике предлагают 96-99 года.
Додано: Пон 27 лис, 2023 19:31
Стало все зрозуміло, після того як ви надали запис екрану. Справа в тому, що при переказі перевіряються залишки коштів на рахунках, після чого вони пропонуються для вибору при переказі. На відео видно, що в момент спроби на картці Хамелеон 0 грн на балансі, через що автоматично і підтянуло картку Red де є кредитні кошти, а не Хамелеон
*Андрій
Додано: Пон 27 лис, 2023 20:59
💰«Здоровий курс» від Sense Bank: понад $26 млн придбали українці за спеціальною пропозицією
У цьогорічну Чорну п’ятницю Sense Bank встановив «здоровий» курс долара — 36.6. Придбати валюту за спеціальною пропозицією можна було в цифровому банку Sense SuperApp у рамках місячних лімітів від НБУ.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:28
понад $26 млн придбали ...
Это Альфа по 10 коп. на долларе поимела прибыль?
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:47
Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:03
novichok v. 3.21.0(574) Щойно спробував, увімкнув режим редагування, потім перетянув з однієї папки шаблон в іншу, натискнув ОК, зафіксував, все збереглося, вуаля.
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