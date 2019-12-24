novichok Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд
*Андрій
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:07
novichok Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд
*Андрій
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:09
Поки краще і не торкатися тих папок. Користуйтеся обережно
У смузистів змінилася концепція. Тепер шаблони автоматом створюються зразу в Гаманці (Переказ/Платіж), там вони абияк накоплюються без будь-якого групування. Звідти їх покищо не можна нікуди перенести, можна тільки вбити.
Обіцяють колись (коли рак на горі свистне?) таки зробити можливість перенесення наповнення Гаманця у папки на десктопі
Мабуть п'ють вже горОховий смузі, ото і клепку відірвало
|