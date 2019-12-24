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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1030103110321033

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:07

novichok Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12157
З нами з: 18.02.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:09

  novichok написав:Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?

Поки краще і не торкатися тих папок. Користуйтеся обережно :idea:
У смузистів змінилася концепція. Тепер шаблони автоматом створюються зразу в Гаманці (Переказ/Платіж), там вони абияк накоплюються без будь-якого групування. Звідти їх покищо не можна нікуди перенести, можна тільки вбити.
Обіцяють колись (коли рак на горі свистне?) таки зробити можливість перенесення наповнення Гаманця у папки на десктопі :mrgreen:

Мабуть п'ють вже горОховий смузі, ото і клепку відірвало :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4799
З нами з: 05.05.21
Подякував: 363 раз.
Подякували: 884 раз.
 
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  #<1 ... 1030103110321033
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