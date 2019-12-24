|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:07
novichok Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12157
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 1272 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:09
novichok написав:
Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?
Поки краще і не торкатися тих папок. Користуйтеся обережно
У смузистів змінилася концепція. Тепер шаблони автоматом створюються зразу в Гаманці (Переказ/Платіж), там вони абияк накоплюються без будь-якого групування. Звідти їх покищо не можна нікуди перенести, можна тільки вбити.
Обіцяють колись (коли рак на горі свистне?) таки зробити можливість перенесення наповнення Гаманця у папки на десктопі
Мабуть п'ють вже горОховий смузі, ото і клепку відірвало
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4800
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:26
Sense Bank написав:novichok
Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд
*Андрій
У мене не зовсім не гуд, після передостаннього, а потім і останнього (тільки що обновив) оновлення.До цього все працювало.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3202
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:32
melkh написав:novichok
v. 3.21.0(574) Щойно спробував, увімкнув режим редагування, потім перетянув з однієї папки шаблон в іншу, натискнув ОК, зафіксував, все збереглося, вуаля.
А спробуйте створити новий шаблон і перетягнути його в папку
Ап. Ой, таки запрацювало як колись було у смузистів з чорничим смузі
Схоже, що треба пару разів перегрузити ССА -- свайпанути по скріну зверху вниз.
Ап2. Бооже, S - головна тепер. Чому ж вона не волошкова
то?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4800
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:58
Amethyst написав: melkh написав:novichok
v. 3.21.0(574) Щойно спробував, увімкнув режим редагування, потім перетянув з однієї папки шаблон в іншу, натискнув ОК, зафіксував, все збереглося, вуаля.
А спробуйте створити новий шаблон і перетягнути його в папку
Ап. Ой, таки запрацювало як колись було у смузистів з чорничим смузі
Схоже, що треба пару разів перегрузити ССА -- свайпанути по скріну зверху вниз.
Ап2. Бооже, S - головна тепер. Чому ж вона не волошкова
то?
Нє, не працює, шаблон(новостворений) відскакує назад
Цікаво, що буде якщо робочий стіл заповниться шаболанми до краю?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3202
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1200
|233328
|
П'ят 17 лис, 2023 17:11
nickvp
|
|12
|6750
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|