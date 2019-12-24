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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:07
novichok Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд
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Додано: Пон 27 лис, 2023 22:09
novichok написав:
Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?
Поки краще і не торкатися тих папок. Користуйтеся обережно
У смузистів змінилася концепція. Тепер шаблони автоматом створюються зразу в Гаманці (Переказ/Платіж), там вони абияк накоплюються без будь-якого групування. Звідти їх покищо не можна нікуди перенести, можна тільки вбити.
Обіцяють колись (коли рак на горі свистне?) таки зробити можливість перенесення наповнення Гаманця у папки на десктопі
Мабуть п'ють вже горОховий смузі, ото і клепку відірвало
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Додано: Пон 27 лис, 2023 22:26
Sense Bank написав:novichok
Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд
*Андрій
У мене не зовсім не гуд, після передостаннього, а потім і останнього (тільки що обновив) оновлення.До цього все працювало.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 22:32
melkh написав:novichok
v. 3.21.0(574) Щойно спробував, увімкнув режим редагування, потім перетянув з однієї папки шаблон в іншу, натискнув ОК, зафіксував, все збереглося, вуаля.
А спробуйте створити новий шаблон і перетягнути його в папку
Ап. Ой, таки запрацювало як колись було у смузистів з чорничим смузі
Схоже, що треба пару разів перегрузити ССА -- свайпанути по скріну зверху вниз.
Ап2. Бооже, S - головна тепер. Чому ж вона не волошкова
то?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 22:58
Amethyst написав: melkh написав:novichok
v. 3.21.0(574) Щойно спробував, увімкнув режим редагування, потім перетянув з однієї папки шаблон в іншу, натискнув ОК, зафіксував, все збереглося, вуаля.
А спробуйте створити новий шаблон і перетягнути його в папку
Ап. Ой, таки запрацювало як колись було у смузистів з чорничим смузі
Схоже, що треба пару разів перегрузити ССА -- свайпанути по скріну зверху вниз.
Ап2. Бооже, S - головна тепер. Чому ж вона не волошкова
то?
Нє, не працює, шаблон(новостворений) відскакує назад
Цікаво, що буде якщо робочий стіл заповниться шаболанми до краю?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 00:43
mustbe написав: flysoulfly написав:
недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)
только это секретный секрет банка - они не признаются публично
Интересует конкретный ответ звёздно-лордной команды, а не гадания на кофейной гуще
Вам команда соврала, не моргнув, - и?
Никаких гаданий на чайной юшке:
когда мой заказ был на 2680 , я забрал 2710.
когда заказ был на 2700, забрал 2750, мог больше но мелких баксов не было.
Не помню, кто именно из форумчан (может, Evgeny
? ) тоже про это писал 4-7 месяцев назад (может в этой ветке, может в ветке клюба 100к). У них в отделениях есть два принципиально методологически разных способа снятия валюты. Один был настроен на выдачу максимум $2650 (может сейчас это стало уже $2666 )
, другой способ даст снять в день валюты = 100К грн / офкурс НБУ
. Вторым способом снимать умеют 1-2 менеджера из 3-6 и всячески сопротивляются, долго-долго-совсем делая из клиента идиота.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 06:03
Вадимка написав:Sense Bank
Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.
Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей
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Додано: Вів 28 лис, 2023 06:06
novichok написав:
Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?
Выбираете Редактирование рабочего стола, перемещаемый ярлык тянете сначала вверх приложения и только уже потом-в нужную папку.
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