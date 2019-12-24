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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:07

novichok Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:09

  novichok написав:Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?

Поки краще і не торкатися тих папок. Користуйтеся обережно :idea:
У смузистів змінилася концепція. Тепер шаблони автоматом створюються зразу в Гаманці (Переказ/Платіж), там вони абияк накоплюються без будь-якого групування. Звідти їх покищо не можна нікуди перенести, можна тільки вбити.
Обіцяють колись (коли рак на горі свистне?) таки зробити можливість перенесення наповнення Гаманця у папки на десктопі :mrgreen:

Мабуть п'ють вже горОховий смузі, ото і клепку відірвало :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:26

  Sense Bank написав:novichok Дивно, все має працювати. Щойно в себе перевірив і все гуд

*Андрій

У мене не зовсім не гуд, після передостаннього, а потім і останнього (тільки що обновив) оновлення.До цього все працювало.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:32

  melkh написав:novichok v. 3.21.0(574) Щойно спробував, увімкнув режим редагування, потім перетянув з однієї папки шаблон в іншу, натискнув ОК, зафіксував, все збереглося, вуаля.

А спробуйте створити новий шаблон і перетягнути його в папку

Ап. Ой, таки запрацювало як колись було у смузистів з чорничим смузі :lol:
Схоже, що треба пару разів перегрузити ССА -- свайпанути по скріну зверху вниз.

Ап2. Бооже, S - головна тепер. Чому ж вона не волошкова то? :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:58

  Amethyst написав:
  melkh написав:novichok v. 3.21.0(574) Щойно спробував, увімкнув режим редагування, потім перетянув з однієї папки шаблон в іншу, натискнув ОК, зафіксував, все збереглося, вуаля.

А спробуйте створити новий шаблон і перетягнути його в папку

Ап. Ой, таки запрацювало як колись було у смузистів з чорничим смузі :lol:
Схоже, що треба пару разів перегрузити ССА -- свайпанути по скріну зверху вниз.

Ап2. Бооже, S - головна тепер. Чому ж вона не волошкова то? :lol: :lol:

Нє, не працює, шаблон(новостворений) відскакує назад
Цікаво, що буде якщо робочий стіл заповниться шаболанми до краю?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 00:43

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:недавно выдавали в день $2750 (можно было и 2770+)

только это секретный секрет банка - они не признаются публично

Интересует конкретный ответ звёздно-лордной команды, а не гадания на кофейной гуще
Вам команда соврала, не моргнув, - и?

Никаких гаданий на чайной юшке:
когда мой заказ был на 2680 , я забрал 2710.
когда заказ был на 2700, забрал 2750, мог больше но мелких баксов не было.

Не помню, кто именно из форумчан (может, Evgeny ? ) тоже про это писал 4-7 месяцев назад (может в этой ветке, может в ветке клюба 100к). У них в отделениях есть два принципиально методологически разных способа снятия валюты. Один был настроен на выдачу максимум $2650 (может сейчас это стало уже $2666 ), другой способ даст снять в день валюты = 100К грн / офкурс НБУ . Вторым способом снимать умеют 1-2 менеджера из 3-6 и всячески сопротивляются, долго-долго-совсем делая из клиента идиота.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 06:03

  Вадимка написав:Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.

Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 06:06

  novichok написав:Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?

Выбираете Редактирование рабочего стола, перемещаемый ярлык тянете сначала вверх приложения и только уже потом-в нужную папку.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:25

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  melkh написав:novichok v. 3.21.0(574) Щойно спробував, увімкнув режим редагування, потім перетянув з однієї папки шаблон в іншу, натискнув ОК, зафіксував, все збереглося, вуаля.

А спробуйте створити новий шаблон і перетягнути його в папку

Ап. Ой, таки запрацювало як колись було у смузистів з чорничим смузі :lol:
Схоже, що треба пару разів перегрузити ССА -- свайпанути по скріну зверху вниз.

Ап2. Бооже, S - головна тепер. Чому ж вона не волошкова то? :lol: :lol:

Нє, не працює, шаблон(новостворений) відскакує назад
Цікаво, що буде якщо робочий стіл заповниться шаболанми до краю?

Якщо оновлення та поради не допомогли, біжу до вас в особисті, будемо розбиратись :wink:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:38

  novichok написав:Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?

З ранку запрацювало на основному додатку, в додатках-клонах проблема залишилася. Всім дякую за поради.
novichok
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