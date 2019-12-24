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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:45
Чи можливо повністю закрити рахунки (пакет Platinum Black) через додаток Sense. На рахунку 0 грн. щоб не нараховувалася щомісячна плата по 150 грн. дістатися до видиленя немає можливості
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:48
Так, звичайно ви можете закрити рахунок самостійно в додатку😉
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти" (друга кнопка зліва на нижній панелі);
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".
Також додаю вам детальну інструкцію:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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