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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:45

Чи можливо повністю закрити рахунки (пакет Platinum Black) через додаток Sense. На рахунку 0 грн. щоб не нараховувалася щомісячна плата по 150 грн. дістатися до видиленя немає можливості
ksv
 
Повідомлень: 259
З нами з: 19.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:48

  ksv написав:Чи можливо повністю закрити рахунки (пакет Platinum Black) через додаток Sense. На рахунку 0 грн. щоб не нараховувалася щомісячна плата по 150 грн. дістатися до видиленя немає можливості

Так, звичайно ви можете закрити рахунок самостійно в додатку😉
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти" (друга кнопка зліва на нижній панелі);
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".
Також додаю вам детальну інструкцію: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5860579090

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12160
З нами з: 18.02.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:55

  guntherhouse777 написав:
  Вадимка написав:Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.

Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей

Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:03

  lov2108 написав:
  guntherhouse777 написав:
  Вадимка написав:Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.

Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей

Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.

Все дійсно перевірили, у застосунку при переказі підтягуються лише ті картки, де є гроші на балансі.
Але так як це перша ситуація, яка виникла, зроблю все можливе, щоб комісія була повернена :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12160
З нами з: 18.02.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
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  #<1 ... 1031103210331034
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