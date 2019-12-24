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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:45
Чи можливо повністю закрити рахунки (пакет Platinum Black) через додаток Sense. На рахунку 0 грн. щоб не нараховувалася щомісячна плата по 150 грн. дістатися до видиленя немає можливості
Додано: Вів 28 лис, 2023 12:48
Так, звичайно ви можете закрити рахунок самостійно в додатку😉
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти" (друга кнопка зліва на нижній панелі);
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".
Також додаю вам детальну інструкцію:
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 28 лис, 2023 14:55
Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.
Додано: Вів 28 лис, 2023 15:03
Все дійсно перевірили, у застосунку при переказі підтягуються лише ті картки, де є гроші на балансі.
Але так як це перша ситуація, яка виникла, зроблю все можливе, щоб комісія була повернена
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Вів 28 лис, 2023 15:40
Sense Bank доброго дня.
при здійсненні переказу за реквізитами СенсСупер завзято підставляє джерелом виконання такого переказу картку Ред. Кредитну картку. З кредитним лімітом. з комісією і вильотом з грейсу.
чи можливо десь щось налаштувати щоб кредитна картка була останньою в списку для таких переказів?
чи можливо налаштувати нульові ліміти для переказу саме для кредитної картки?
чи можливо прикрутити кнопку скасування переказу?(яка буде активна на протязі декількох хв)
мою комісію це вже не скасує , але на майбутнє стало б в нагоді.
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