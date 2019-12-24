ksv написав:Чи можливо повністю закрити рахунки (пакет Platinum Black) через додаток Sense. На рахунку 0 грн. щоб не нараховувалася щомісячна плата по 150 грн. дістатися до видиленя немає можливості
Так, звичайно ви можете закрити рахунок самостійно в додатку😉 Для закриття рахунку: 1. Перейдіть у розділ "Продукти" (друга кнопка зліва на нижній панелі); 2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити. 3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок". Також додаю вам детальну інструкцію: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5860579090
Sense Bank доброго дня. при здійсненні переказу за реквізитами СенсСупер завзято підставляє джерелом виконання такого переказу картку Ред. Кредитну картку. З кредитним лімітом. з комісією і вильотом з грейсу.
чи можливо десь щось налаштувати щоб кредитна картка була останньою в списку для таких переказів?
чи можливо налаштувати нульові ліміти для переказу саме для кредитної картки?
чи можливо прикрутити кнопку скасування переказу?(яка буде активна на протязі декількох хв) мою комісію це вже не скасує , але на майбутнє стало б в нагоді.
KVV написав:Sense Bank доброго дня. при здійсненні переказу за реквізитами СенсСупер завзято підставляє джерелом виконання такого переказу картку Ред. Кредитну картку. З кредитним лімітом. з комісією і вильотом з грейсу.
чи можливо десь щось налаштувати щоб кредитна картка була останньою в списку для таких переказів?
чи можливо налаштувати нульові ліміти для переказу саме для кредитної картки?
чи можливо прикрутити кнопку скасування переказу?(яка буде активна на протязі декількох хв) мою комісію це вже не скасує , але на майбутнє стало б в нагоді.
Писав їм в сапорт, про таке, половину комісіі повернули. Хоча моно повертає 100%