RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1031103210331034

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:45

Чи можливо повністю закрити рахунки (пакет Platinum Black) через додаток Sense. На рахунку 0 грн. щоб не нараховувалася щомісячна плата по 150 грн. дістатися до видиленя немає можливості
ksv
 
Повідомлень: 259
З нами з: 19.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:48

  ksv написав:Чи можливо повністю закрити рахунки (пакет Platinum Black) через додаток Sense. На рахунку 0 грн. щоб не нараховувалася щомісячна плата по 150 грн. дістатися до видиленя немає можливості

Так, звичайно ви можете закрити рахунок самостійно в додатку😉
Для закриття рахунку:
1. Перейдіть у розділ "Продукти" (друга кнопка зліва на нижній панелі);
2. У розділі "Рахунки та картки" виберіть рахунок, який бажаєте закрити.
3. Натисніть "Меню" у верхньому правому кутку та натисніть "Закрити рахунок".
Також додаю вам детальну інструкцію: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5860579090

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12161
З нами з: 18.02.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 14:55

  guntherhouse777 написав:
  Вадимка написав:Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.

Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей

Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:03

  lov2108 написав:
  guntherhouse777 написав:
  Вадимка написав:Sense Bank Карта стоит кредитная Я ее сменила но деньги все равно списались с кредитной.

Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей

Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.

Все дійсно перевірили, у застосунку при переказі підтягуються лише ті картки, де є гроші на балансі.
Але так як це перша ситуація, яка виникла, зроблю все можливе, щоб комісія була повернена :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12161
З нами з: 18.02.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:40

Sense Bank доброго дня.
при здійсненні переказу за реквізитами СенсСупер завзято підставляє джерелом виконання такого переказу картку Ред. Кредитну картку. З кредитним лімітом. з комісією і вильотом з грейсу.

чи можливо десь щось налаштувати щоб кредитна картка була останньою в списку для таких переказів?

чи можливо налаштувати нульові ліміти для переказу саме для кредитної картки?

чи можливо прикрутити кнопку скасування переказу?(яка буде активна на протязі декількох хв)
мою комісію це вже не скасує :( , але на майбутнє стало б в нагоді.
KVV
 
Повідомлень: 1223
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:57

  KVV написав:Sense Bank доброго дня.
при здійсненні переказу за реквізитами СенсСупер завзято підставляє джерелом виконання такого переказу картку Ред. Кредитну картку. З кредитним лімітом. з комісією і вильотом з грейсу.

чи можливо десь щось налаштувати щоб кредитна картка була останньою в списку для таких переказів?

чи можливо налаштувати нульові ліміти для переказу саме для кредитної картки?

чи можливо прикрутити кнопку скасування переказу?(яка буде активна на протязі декількох хв)
мою комісію це вже не скасує :( , але на майбутнє стало б в нагоді.


Писав їм в сапорт, про таке, половину комісіі повернули.
Хоча моно повертає 100%
ukr0014959
 
Повідомлень: 303
З нами з: 05.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:51

  Andey написав:дякую за гарний курс 36.6
о 9:00 вже був у касі. все супер!
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 27.04.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:05

KVV Хм, досить цікаво. Можете, будь ласка, надіслати нам на help@sensebank.com.ua запис екрану, де буде видно цю проблему. В листі також вкажіть ваші ПІб та номер телефону, а також дані про телефон (модель та версію ОС). Переглянемо в чому справа, просто два дні під ряд подібна ситуація з двома різними клієнтами і карткою РЕД.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12161
З нами з: 18.02.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:31

Все дійсно перевірили, у застосунку при переказі підтягуються лише ті картки, де є гроші на балансі.
Але так як це перша ситуація, яка виникла, зроблю все можливе, щоб комісія була повернена :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Ярослав.Спасибо вам огромное за помощь.Как могло там не бить денег.Как же я собиралась делать перевод.Деньги как раз там били.И я могу вам в личку предоставить скрини зачисления и платежа.Просто деньги списались с кредитки хотя горел хамелеон.А почему показивает ноль ?Ето вопрос не ко мне.Я думаю что обновление идет очень долго.
Вадимка
 
Повідомлень: 284
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1031103210331034
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 119, 120, 121
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1200 233488
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 17:11
nickvp
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 6788
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2495)
28.11.2023 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.