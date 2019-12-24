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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лис, 2023 22:09
Sense Bank написав:KVV
Хм, досить цікаво. Можете, будь ласка, надіслати нам на help@sensebank.com.ua
запис екрану, де буде видно цю проблему. В листі також вкажіть ваші ПІб та номер телефону, а також дані про телефон (модель та версію ОС). Переглянемо в чому справа, просто два дні під ряд подібна ситуація з двома різними клієнтами і карткою РЕД.
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напишу.
обов'язково напишу, бо комісії було на цілу сковороду, ще й з ручкою(
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:10
KVV Після закінчення тривоги має надходити ось таке повідомлення в чаті "Тривога закінчилась, агенти вже повернулися на робочі місця та готові допомогти вам.
Якщо ваше питання ще актуальне - напишіть про це". Потрібно повторно написати і тоді агент одразу з'явиться в чаті
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Додано: Вів 28 лис, 2023 22:38
KVV написав:
при здійсненні переказу за реквізитами СенсСупер завзято підставляє джерелом виконання такого переказу картку Ред.
Такая проблема была до переноса платежей в финансовым месенджер. Если делать платёж через финансовый месенджер, то карта RED первой не отображается в списке для списания. Через старую возможность -- будет подставляться первой.
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