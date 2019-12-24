Sense Bank написав:KVV Хм, досить цікаво. Можете, будь ласка, надіслати нам на help@sensebank.com.ua запис екрану, де буде видно цю проблему. В листі також вкажіть ваші ПІб та номер телефону, а також дані про телефон (модель та версію ОС). Переглянемо в чому справа, просто два дні під ряд подібна ситуація з двома різними клієнтами і карткою РЕД.
*Андрій
напишу. обов'язково напишу, бо комісії було на цілу сковороду, ще й з ручкою(
KVV Після закінчення тривоги має надходити ось таке повідомлення в чаті "Тривога закінчилась, агенти вже повернулися на робочі місця та готові допомогти вам. Якщо ваше питання ще актуальне - напишіть про це". Потрібно повторно написати і тоді агент одразу з'явиться в чаті
KVV написав:при здійсненні переказу за реквізитами СенсСупер завзято підставляє джерелом виконання такого переказу картку Ред.
Такая проблема была до переноса платежей в финансовым месенджер. Если делать платёж через финансовый месенджер, то карта RED первой не отображается в списке для списания. Через старую возможность -- будет подставляться первой.
Sense Bank написав:KVV Після закінчення тривоги має надходити ось таке повідомлення в чаті "Тривога закінчилась, агенти вже повернулися на робочі місця та готові допомогти вам. Якщо ваше питання ще актуальне - напишіть про це". Потрібно повторно написати і тоді агент одразу з'явиться в чаті
Howl написав:Если делать платёж через финансовый месенджер, то карта RED первой не отображается в списке для списания. Через старую возможность -- будет подставляться первой.
я скажу навіть більше.
якщо натиснути іконку "Картка Cameleon", натиснути кнопку "Переказати" → "За номером картки, телефону або IBAN" та вставити ІБАН - першою в списку карток за таким переказом буде РЕД! те саме і по Вайту/Вигоді....всюди перша РЕД.
novichok написав:Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?
З ранку запрацювало на основному додатку, в додатках-клонах проблема залишилася. Всім дякую за поради.
а в мене цілком навпаки, на клоні переноситься у папку, а на основному, як не трахався - так і не вклонився))