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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:09

  Sense Bank написав:KVV Хм, досить цікаво. Можете, будь ласка, надіслати нам на help@sensebank.com.ua запис екрану, де буде видно цю проблему. В листі також вкажіть ваші ПІб та номер телефону, а також дані про телефон (модель та версію ОС). Переглянемо в чому справа, просто два дні під ряд подібна ситуація з двома різними клієнтами і карткою РЕД.

*Андрій

напишу.
обов'язково напишу, бо комісії було на цілу сковороду, ще й з ручкою(
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:10

KVV Після закінчення тривоги має надходити ось таке повідомлення в чаті "Тривога закінчилась, агенти вже повернулися на робочі місця та готові допомогти вам.
Якщо ваше питання ще актуальне - напишіть про це". Потрібно повторно написати і тоді агент одразу з'явиться в чаті

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:38

Re: Sense Bank

  KVV написав:при здійсненні переказу за реквізитами СенсСупер завзято підставляє джерелом виконання такого переказу картку Ред.
Такая проблема была до переноса платежей в финансовым месенджер. Если делать платёж через финансовый месенджер, то карта RED первой не отображается в списке для списания. Через старую возможность -- будет подставляться первой.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:08

  Sense Bank написав:KVV Після закінчення тривоги має надходити ось таке повідомлення в чаті "Тривога закінчилась, агенти вже повернулися на робочі місця та готові допомогти вам.
Якщо ваше питання ще актуальне - напишіть про це". Потрібно повторно написати і тоді агент одразу з'явиться в чаті

*Андрій

написав на help@sensebank.com.ua о 22:00.

повідомлення в чаті про закінчення тривоги не було, а коли вона закінчилась минуло 19хв і сторнувати вже було б нічого.
Зображення
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:22

  Howl написав:Если делать платёж через финансовый месенджер, то карта RED первой не отображается в списке для списания. Через старую возможность -- будет подставляться первой.

я скажу навіть більше.

якщо натиснути іконку "Картка Cameleon", натиснути кнопку "Переказати" → "За номером картки, телефону або IBAN" та вставити ІБАН - першою в списку карток за таким переказом буде РЕД!
те саме і по Вайту/Вигоді....всюди перша РЕД.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:21

Sense Bank ,
Пробую створити обліковий запис у програмі Mastercard airport experiences використовуючи карту карту World Mastercard Black Edition (пакет Black)
Відповідь :

Зображення

Це тому що карта ще не прокачана на 10 тис грн за останні 30+5 днів , чи вона в принципі не приймає участі в Lounge Key??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:26

Hotab не прокачана, спробував у себе, в мене все ок.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:31

  novichok написав:
  novichok написав:Хм. А як тепер редагувати робочій стіл в додатку? Раніше шаблон можна було перетягнути в потрібну папку, зараз при спробі перетягнути в режимі редагування нічого не робиться, шаблон не хоче ставати в папку, та вертається назад. Що я роблю не так?

З ранку запрацювало на основному додатку, в додатках-клонах проблема залишилася. Всім дякую за поради.
а в мене цілком навпаки, на клоні переноситься у папку, а на основному, як не трахався - так і не вклонився))
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 08:47

СТРИЖКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Еще пять лет назад когда я постоянно сэпил с пакетки изредка вместо пакетки выскакивала то одна то другая кредитка в качестве отправителя. Но я зная это был очень внимателен и ни разу не попал. А многие тут на ветке попадали. Понятно что это сделано специально для стрижки. Годы идут а стрижка продолжается.
VLADPn
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