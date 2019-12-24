mephala написав:чет я раздуплился как утка на третьи сутки че за тема с добавочными 2% КБ на выходных? (Кешбекові вихідні) а то там текст якось по дебі*** написаний - в одному місці до кінця 2024 а в другому три місяці.
ЗІ виявляється ще і по Вигоді при онлайн покупках додаткові 5% з 27-11-23 по 14-01-2024
В нас діє акція "Вихідні з кешбеком". Розраховуючись кредитною карткою в вихідні дні, ви можете отримати додатковий кешбек +2% від суми операції, при оплаті 100% вартості покупки за рахунок кредитного ліміту Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank написав:В нас діє акція "Вихідні з кешбеком". Розраховуючись кредитною карткою в вихідні дні, ви можете отримати додатковий кешбек +2% від суми операції, при оплаті 100% вартості покупки за рахунок кредитного ліміту Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
так а термін дії акції який? я не зрозумів з тексту новини в додатку.
і хотілося б уточнення по фразі - "працює в усіх категоріях, навіть тих, які не обирали". мається на увазі що +2% буде по всіх категоріях які на цей місяць були для вибору чи взагалі для всіх категорій які є в програмі?
Sense Bank написав:В нас діє акція "Вихідні з кешбеком". Розраховуючись кредитною карткою в вихідні дні, ви можете отримати додатковий кешбек +2% від суми операції, при оплаті 100% вартості покупки за рахунок кредитного ліміту Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
так а термін дії акції який? я не зрозумів з тексту новини в додатку.
і хотілося б уточнення по фразі - "працює в усіх категоріях, навіть тих, які не обирали". мається на увазі що +2% буде по всіх категоріях які на цей місяць були для вибору чи взагалі для всіх категорій які є в програмі?
До вибраних категорій буде +2% До інших транзакцій токеном буде 0.5% + 2% До інших транзакцій без токену/інтернет 2%
Sense Bank написав:В нас діє акція "Вихідні з кешбеком". Розраховуючись кредитною карткою в вихідні дні, ви можете отримати додатковий кешбек +2% від суми операції, при оплаті 100% вартості покупки за рахунок кредитного ліміту Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
так а термін дії акції який? я не зрозумів з тексту новини в додатку.
і хотілося б уточнення по фразі - "працює в усіх категоріях, навіть тих, які не обирали". мається на увазі що +2% буде по всіх категоріях які на цей місяць були для вибору чи взагалі для всіх категорій які є в програмі?
Акція діє для учасників 90 календарних днів. Бонуси нараховуються при оплаті у будь-якій категорії покупок, які є в Cash’u Club, не залежно від того обирали ви цю категорію в цьому місяці чи ні) Якщо, наприклад, ви не обрали підвищену категорію квіти, але розрахувались на вихідних то отримаєте 2% бонусів за цю покупку) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank написав:KVV Після закінчення тривоги має надходити ось таке повідомлення в чаті "Тривога закінчилась, агенти вже повернулися на робочі місця та готові допомогти вам. Якщо ваше питання ще актуальне - напишіть про це". Потрібно повторно написати і тоді агент одразу з'явиться в чаті