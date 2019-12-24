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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1033103410351036

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:07

  mephala написав:чет я раздуплился как утка на третьи сутки
че за тема с добавочными 2% КБ на выходных? (Кешбекові вихідні)
а то там текст якось по дебі*** написаний - в одному місці до кінця 2024 а в другому три місяці.


ЗІ
виявляється ще і по Вигоді при онлайн покупках додаткові 5% з 27-11-23 по 14-01-2024

В нас діє акція "Вихідні з кешбеком".
Розраховуючись кредитною карткою в вихідні дні, ви можете отримати додатковий кешбек +2% від суми операції, при оплаті 100% вартості покупки за рахунок кредитного ліміту :)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:10

  Sense Bank написав:В нас діє акція "Вихідні з кешбеком".
Розраховуючись кредитною карткою в вихідні дні, ви можете отримати додатковий кешбек +2% від суми операції, при оплаті 100% вартості покупки за рахунок кредитного ліміту :)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


так а термін дії акції який? я не зрозумів з тексту новини в додатку.

і хотілося б уточнення по фразі - "працює в усіх категоріях, навіть тих, які не обирали". мається на увазі що +2% буде по всіх категоріях які на цей місяць були для вибору чи взагалі для всіх категорій які є в програмі?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:27

  mephala написав:
  Sense Bank написав:В нас діє акція "Вихідні з кешбеком".
Розраховуючись кредитною карткою в вихідні дні, ви можете отримати додатковий кешбек +2% від суми операції, при оплаті 100% вартості покупки за рахунок кредитного ліміту :)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


так а термін дії акції який? я не зрозумів з тексту новини в додатку.

і хотілося б уточнення по фразі - "працює в усіх категоріях, навіть тих, які не обирали". мається на увазі що +2% буде по всіх категоріях які на цей місяць були для вибору чи взагалі для всіх категорій які є в програмі?

До вибраних категорій буде +2%
До інших транзакцій токеном буде 0.5% + 2%
До інших транзакцій без токену/інтернет 2%
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:34

  mephala написав:
  Sense Bank написав:В нас діє акція "Вихідні з кешбеком".
Розраховуючись кредитною карткою в вихідні дні, ви можете отримати додатковий кешбек +2% від суми операції, при оплаті 100% вартості покупки за рахунок кредитного ліміту :)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


так а термін дії акції який? я не зрозумів з тексту новини в додатку.

і хотілося б уточнення по фразі - "працює в усіх категоріях, навіть тих, які не обирали". мається на увазі що +2% буде по всіх категоріях які на цей місяць були для вибору чи взагалі для всіх категорій які є в програмі?

Акція діє для учасників 90 календарних днів.
Бонуси нараховуються при оплаті у будь-якій категорії покупок, які є в Cash’u Club, не залежно від того обирали ви цю категорію в цьому місяці чи ні)
Якщо, наприклад, ви не обрали підвищену категорію квіти, але розрахувались на вихідних то отримаєте 2% бонусів за цю покупку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:13

36.6

всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
novichok
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  KVV написав:
  Sense Bank написав:KVV Після закінчення тривоги має надходити ось таке повідомлення в чаті "Тривога закінчилась, агенти вже повернулися на робочі місця та готові допомогти вам.
Якщо ваше питання ще актуальне - напишіть про це". Потрібно повторно написати і тоді агент одразу з'явиться в чаті

*Андрій

написав на help@sensebank.com.ua о 22:00.

повідомлення в чаті про закінчення тривоги не було, а коли вона закінчилась минуло 19хв і сторнувати вже було б нічого.
Зображення

Я знайшла ваш запит, тому будемо вирішувати проблему, всі деталі надам вам вже в особистих)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:19

Re: Sense Bank

Цифровому банку Sense SuperApp — 3 роки: передаємо 3 млн гривень на ППО
Подарунковий кешбек
Додаткові 3% за кожну 3-тю транзакцію за Sense-карткою — цілу добу 1 грудня.
orange2021md
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 15:12

  Sense Bank написав:Я знайшла ваш запит, тому будемо вирішувати проблему, всі деталі надам вам вже в особистих)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

дякую. чекатиму.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 15:52

  VLADPn написав:Еще пять лет назад когда я постоянно сэпил с пакетки изредка вместо пакетки выскакивала то одна то другая кредитка в качестве отправителя. Но я зная это был очень внимателен и ни разу не попал. А многие тут на ветке попадали. Понятно что это сделано специально для стрижки. Годы идут а стрижка продолжается.

Я тоже пыталась аккуратно сделать перевод.Раньше не било проблем а сейчас карта просто перескакивает.Хотя на Хамелионе были деньги приложение показывает ноль.Это происходит после обновления.Я нажимаю хамелион перевести и выскакивает Рэд.Я меняю карту но все равно снимает с Рэд.На следующий день делала переводы проблем не было сразу подтягивается нужная карта.Банк поимел и решил хватит.Следующий.
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