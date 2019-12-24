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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:19
foxluck написав: novichok написав:
всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр
Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині
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sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:44
sens написав: foxluck написав: novichok написав:
всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр
Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині
да на Троє смердючі сині
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:30
foxluck написав: novichok написав:
всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр
Під замовлення видають? Чи так, прийшов і зняв?
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lov2108
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:46
lov2108 написав: foxluck написав: novichok написав:
всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр
Під замовлення видають? Чи так, прийшов і зняв?
я замовляв. Буває видають без замовлення, але гарантії що отримаєте нема.
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novichok
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