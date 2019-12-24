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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1034103510361037

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:19

  foxluck написав:
  novichok написав:всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег

Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр

Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:44

  sens написав:
  foxluck написав:
  novichok написав:всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег

Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр

Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині

да на Троє смердючі сині 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:30

  foxluck написав:
  novichok написав:всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег

Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр

Під замовлення видають? Чи так, прийшов і зняв?
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:46

  lov2108 написав:
  foxluck написав:
  novichok написав:всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег

Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр

Під замовлення видають? Чи так, прийшов і зняв?

я замовляв. Буває видають без замовлення, але гарантії що отримаєте нема.
novichok
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