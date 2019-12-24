Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:19
foxluck написав: novichok написав:
всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр
Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині
sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 20:44
sens написав: foxluck написав: novichok написав:
всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр
Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині
да на Троє смердючі сині
Amethyst
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Додано: Сер 29 лис, 2023 22:30
foxluck написав: novichok написав:
всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр
Під замовлення видають? Чи так, прийшов і зняв?
lov2108
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:46
lov2108 написав: foxluck написав: novichok написав:
всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег
Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр
Під замовлення видають? Чи так, прийшов і зняв?
я замовляв. Буває видають без замовлення, але гарантії що отримаєте нема.
novichok
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Додано: Чет 30 лис, 2023 08:12
mephala написав:
ЗІ
виявляється ще і по Вигоді при онлайн покупках додаткові 5% з 27-11-23 по 14-01-2024
тільки не зрозуміло ці додаткові 5% будуть падати на бонусну картку банку чи Епіку
Це з іншого банку
https://epicentrk.ua/ua/actions/5vidsot ... yhoda.html
Ой+
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Додано: Чет 30 лис, 2023 14:59
у алки тоже есть такая штука. нашел в новостной ленте приложухи как и про 2% на выхах.
mephala
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Додано: Чет 30 лис, 2023 15:31
Вітаю! Пропозиція діє так само і у нас
При покупці товару від «Епіцентру», потрібно оплатити онлайн або в центрі видачі замовлень та ви отримаєте додаткові 5% кешбеку від Sense Bank. Кешбек від банку у вигляді бонусів - ви можете перевести у "живі" гроші, повернувши вартість покупки в Епіцентрі на картку "ВИГОДА".
Бонуси від Епіцентру ви можете витрачати на наступні покупки в Епіцентрі.
Більш детально про акцію за посиланням:
https://help.sensebank.com.ua/.../artic ... 9327386770
Стаття про те, як витрачати бонуси по картці "Вигода":
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016673100
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
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