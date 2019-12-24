Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:19
Додано: Сер 29 лис, 2023 20:44
Додано: Сер 29 лис, 2023 22:30
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:46
Додано: Чет 30 лис, 2023 08:12
Re: Sense Bank
Це з іншого банку
Додано: Чет 30 лис, 2023 14:59
у алки тоже есть такая штука. нашел в новостной ленте приложухи как и про 2% на выхах.
Додано: Чет 30 лис, 2023 15:31
Вітаю! Пропозиція діє так само і у нас
При покупці товару від «Епіцентру», потрібно оплатити онлайн або в центрі видачі замовлень та ви отримаєте додаткові 5% кешбеку від Sense Bank. Кешбек від банку у вигляді бонусів - ви можете перевести у "живі" гроші, повернувши вартість покупки в Епіцентрі на картку "ВИГОДА".
Бонуси від Епіцентру ви можете витрачати на наступні покупки в Епіцентрі.
Більш детально про акцію за посиланням:
Стаття про те, як витрачати бонуси по картці "Вигода":
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Чет 30 лис, 2023 19:47
Re: Sense Bank
Поясните, плз, по бесплатной рассрочке на 3 месяца, которая предлагается для трат по кредитке на сумму свыше 500 грн. Как это работает?
Допустим, покупка на сумму 3000 грн переводится в рассрочку сегодня, 30 ноября.
1. Когда и с какого счета будет списан первый ежемесячный платеж в 1000 грн?
2. Снимется ли комиссия 100 грн за наличие задолженности на расчетную дату, если все операции за прошедший расчетный период будут переведены в рассрочку?
Додано: Чет 30 лис, 2023 20:30
от 500 грн
1. Сразу уменьшается доступный кредлимит на 3000
В ближайшую РД в конце опердня будет начислено для погашения 1000, которую нужно будет погасить (в грейсе) до след. РД.
2. Оте 3000 не подпадают под РКО, т.е. они НЕ УЧАСТВУЮТ в расчете ТЕКУЩЕЙ суммы задолженности. Однако, если не погасите очередную 1000 в следующем Платежном Периоде, то тогда и она (1000) окажет таки влияние на абонку.
Додано: Чет 30 лис, 2023 20:31
Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей[/quote]
Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.[/quote]
Все дійсно перевірили, у застосунку при переказі підтягуються лише ті картки, де є гроші на балансі.
Але так як це перша ситуація, яка виникла, зроблю все можливе, щоб комісія була повернена
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Ничего не зробив.Отказали.Хотя все видео предоставлени.Там все четко видно.Раньше все випроси решали без проблем.Сейчас феи ничего нерешают.Банк ответил что условия договора не нарушены.А ужасная Работа приложения это не нарушение договора.Буду закравать счета.Тут делать нечего.Государственний есть государственний.
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