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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1034103510361037

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 92
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:19

  foxluck написав:
  novichok написав:всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег

Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр

Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:44

  sens написав:
  foxluck написав:
  novichok написав:всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег

Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр

Все вірно,на Хрещатику сьогодні в тас та сенс сині

да на Троє смердючі сині 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 22:30

  foxluck написав:
  novichok написав:всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег

Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр

Під замовлення видають? Чи так, прийшов і зняв?
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:46

  lov2108 написав:
  foxluck написав:
  novichok написав:всупереч прогнозам та очікуванням отримав синіми, Київ, Лівий берег

Аналогічно - сині номера підряд, Київ, центр

Під замовлення видають? Чи так, прийшов і зняв?

я замовляв. Буває видають без замовлення, але гарантії що отримаєте нема.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 08:12

Re: Sense Bank

  mephala написав:ЗІ
виявляється ще і по Вигоді при онлайн покупках додаткові 5% з 27-11-23 по 14-01-2024
тільки не зрозуміло ці додаткові 5% будуть падати на бонусну картку банку чи Епіку

Це з іншого банку https://epicentrk.ua/ua/actions/5vidsot ... yhoda.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:59

  Ой+ написав:
  mephala написав:ЗІ
виявляється ще і по Вигоді при онлайн покупках додаткові 5% з 27-11-23 по 14-01-2024
тільки не зрозуміло ці додаткові 5% будуть падати на бонусну картку банку чи Епіку

Це з іншого банку https://epicentrk.ua/ua/actions/5vidsot ... yhoda.html


у алки тоже есть такая штука. нашел в новостной ленте приложухи как и про 2% на выхах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:31

  Ой+ написав:
  mephala написав:ЗІ
виявляється ще і по Вигоді при онлайн покупках додаткові 5% з 27-11-23 по 14-01-2024
тільки не зрозуміло ці додаткові 5% будуть падати на бонусну картку банку чи Епіку

Це з іншого банку https://epicentrk.ua/ua/actions/5vidsot ... yhoda.html

Вітаю! Пропозиція діє так само і у нас ;)
При покупці товару від «Епіцентру», потрібно оплатити онлайн або в центрі видачі замовлень та ви отримаєте додаткові 5% кешбеку від Sense Bank. Кешбек від банку у вигляді бонусів - ви можете перевести у "живі" гроші, повернувши вартість покупки в Епіцентрі на картку "ВИГОДА".
Бонуси від Епіцентру ви можете витрачати на наступні покупки в Епіцентрі.

Більш детально про акцію за посиланням: https://help.sensebank.com.ua/.../artic ... 9327386770
Стаття про те, як витрачати бонуси по картці "Вигода": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016673100

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:47

Re: Sense Bank

Поясните, плз, по бесплатной рассрочке на 3 месяца, которая предлагается для трат по кредитке на сумму свыше 500 грн. Как это работает?
Допустим, покупка на сумму 3000 грн переводится в рассрочку сегодня, 30 ноября.
1. Когда и с какого счета будет списан первый ежемесячный платеж в 1000 грн?
2. Снимется ли комиссия 100 грн за наличие задолженности на расчетную дату, если все операции за прошедший расчетный период будут переведены в рассрочку?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:30

  Кащей написав:Поясните, плз, по бесплатной рассрочке на 3 месяца, которая предлагается для трат по кредитке на сумму свыше 500 грн. Как это работает?
Допустим, покупка на сумму 3000 грн переводится в рассрочку сегодня, 30 ноября.
1. Когда и с какого счета будет списан первый ежемесячный платеж в 1000 грн?
2. Снимется ли комиссия 100 грн за наличие задолженности на расчетную дату, если все операции за прошедший расчетный период будут переведены в рассрочку?

от 500 грн
1. Сразу уменьшается доступный кредлимит на 3000
В ближайшую РД в конце опердня будет начислено для погашения 1000, которую нужно будет погасить (в грейсе) до след. РД.
2. Оте 3000 не подпадают под РКО, т.е. они НЕ УЧАСТВУЮТ в расчете ТЕКУЩЕЙ суммы задолженности. Однако, если не погасите очередную 1000 в следующем Платежном Периоде, то тогда и она (1000) окажет таки влияние на абонку.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:31

Этим нехитрым промыслом Алла/Сеня немало постригла и свыней, и оленей[/quote]
Там розбирались. В неї на хамоні не було коштів, отже підтягнулась кредитка. І на шо вона розраховувала чим оплатити?
Сама себе і підстригла...а Сеня був не проти.[/quote]
Все дійсно перевірили, у застосунку при переказі підтягуються лише ті картки, де є гроші на балансі.
Але так як це перша ситуація, яка виникла, зроблю все можливе, щоб комісія була повернена :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Ничего не зробив.Отказали.Хотя все видео предоставлени.Там все четко видно.Раньше все випроси решали без проблем.Сейчас феи ничего нерешают.Банк ответил что условия договора не нарушены.А ужасная Работа приложения это не нарушение договора.Буду закравать счета.Тут делать нечего.Государственний есть государственний.
Вадимка
 
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