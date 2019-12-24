Вітаю! Пропозиція діє так само і у нас При покупці товару від «Епіцентру», потрібно оплатити онлайн або в центрі видачі замовлень та ви отримаєте додаткові 5% кешбеку від Sense Bank. Кешбек від банку у вигляді бонусів - ви можете перевести у "живі" гроші, повернувши вартість покупки в Епіцентрі на картку "ВИГОДА". Бонуси від Епіцентру ви можете витрачати на наступні покупки в Епіцентрі.
Поясните, плз, по бесплатной рассрочке на 3 месяца, которая предлагается для трат по кредитке на сумму свыше 500 грн. Как это работает? Допустим, покупка на сумму 3000 грн переводится в рассрочку сегодня, 30 ноября. 1. Когда и с какого счета будет списан первый ежемесячный платеж в 1000 грн? 2. Снимется ли комиссия 100 грн за наличие задолженности на расчетную дату, если все операции за прошедший расчетный период будут переведены в рассрочку?
Кащей написав:Поясните, плз, по бесплатной рассрочке на 3 месяца, которая предлагается для трат по кредитке на сумму свыше 500 грн. Как это работает? Допустим, покупка на сумму 3000 грн переводится в рассрочку сегодня, 30 ноября. 1. Когда и с какого счета будет списан первый ежемесячный платеж в 1000 грн? 2. Снимется ли комиссия 100 грн за наличие задолженности на расчетную дату, если все операции за прошедший расчетный период будут переведены в рассрочку?
от 500 грн 1. Сразу уменьшается доступный кредлимит на 3000 В ближайшую РД в конце опердня будет начислено для погашения 1000, которую нужно будет погасить (в грейсе) до след. РД. 2. Оте 3000 не подпадают под РКО, т.е. они НЕ УЧАСТВУЮТ в расчете ТЕКУЩЕЙ суммы задолженности. Однако, если не погасите очередную 1000 в следующем Платежном Периоде, то тогда и она (1000) окажет таки влияние на абонку.
Кащей написав:Поясните, плз, по бесплатной рассрочке на 3 месяца, которая предлагается для трат по кредитке на сумму свыше 500 грн. Как это работает? Допустим, покупка на сумму 3000 грн переводится в рассрочку сегодня, 30 ноября. 1. Когда и с какого счета будет списан первый ежемесячный платеж в 1000 грн? 2. Снимется ли комиссия 100 грн за наличие задолженности на расчетную дату, если все операции за прошедший расчетный период будут переведены в рассрочку?
от 500 грн 1. Сразу уменьшается доступный кредлимит на 3000 В ближайшую РД в конце опердня будет начислено для погашения 1000, которую нужно будет погасить (в грейсе) до след. РД. 2. Оте 3000 не подпадают под РКО, т.е. они НЕ УЧАСТВУЮТ в расчете ТЕКУЩЕЙ суммы задолженности. Однако, если не погасите очередную 1000 в следующем Платежном Периоде, то тогда и она (1000) окажет таки влияние на абонку.
Спасибо. А можно ли перевести в рассрочку операцию, по которой сделан возврат? Суммы расхода-прихода не совпадают из-за курсовой разницы.